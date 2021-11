Mi vár a dolgozókra: nyüzsgő iroda vagy csendes, de magányos home office?

2020. március 13-án, pénteken este kiderült, fenekestül felfordul az élet: hétfőtől digitális oktatás, óvodai szünet, ezzel együtt pedig a cégek kényszerhelyzetbe kerültek: vagy átállnak otthoni munkavégzésre, vagy megbénul a működés. Noha sok helyen a home office korábban is bevett gyakorlat volt, de sok cégnél nem volt kidolgozott rendszere, inkább csak alkalmanként éltek a lehetőséggel a munkavállalók. Ha összevetjük a KSH 2020-ra és 2021-re vonatkozó adatait, jól látszik, hogy egy év alatt csökkent a home office-ban dolgozók aránya, ugyanakkor az így dolgozók száma még mindig sokkal magasabb, mint az elmúlt tíz év átlaga. Vajon fel kell-e készülni az otthoni munkavégzés tartós alkalmazására? Ha igen, ez milyen változásokat implikál?

A járvány egyik következménye, hogy tavaly az elmúlt tíz év átlagának (2,9%) közel háromszorosára nőtt a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya (8,6%) Magyarországon. A home office tehát korábban is bevett gyakorlat volt, azonban inkább csak elvétve éltek a lehetőséggel a munkavállalók: kivételes esetekben, például lakásfelújítás során, ha munkások érkeztek és fogadni kellett őket, vagy ha aznap orvoshoz kellett menni, vagy ha óvodai vagy tanítási szünet volt.

2020. március 16-a, hétfőtől azonban ez megváltozott. A digitális oktatás és óvodai szünet életbe lépésével a cégek kényszerhelyzetbe kerültek: pillanatok alatt kellett átállni távmunkára, vagy megbénul a működés. Nagyon sok cégnél ugyanakkor nem volt home office szabályzat, nem voltak tisztázva a távoli munkavégzés folyamatai, hiszen a pandémia előtt az otthonról dolgozók aránya nem volt jelentős.

A KSH adatai alapján a home office szempontjából a csúcsot 2020 májusa jelentette, amikor közel 760 ezer fő, a foglalkoztatottak 17%-a dolgozott otthonról.

Ez az arány aztán fokozatosan csökkent: idén tavasszal távmunkában vagy home office keretében a 15–64 éves foglalkoztatottak mintegy 13%-a dolgozott, létszámuk pedig 560–580 ezer főt tett ki. Ehhez képest 2021. április–júniusban arányuk 10,2%-ra, számuk 462 ezer főre mérséklődött. A 2021. július–szeptemberben pedig a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya már csak 6,3% volt.

A KSH 2020-as adatai alapján az is kirajzolódik, hogy a home office-nak főleg a fővárosban és Pest megyében van gyakorlata, az otthonról dolgozók aránya Észak-Magyarországon, a Dél-Alföldön és a Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, egyaránt 4,2%.

Az új helyzet új kompetenciákat igényel

Egy 15 egyetem szakembereiből álló kutatócsoport arra kereste a választ, milyen változásokkal reagált a hazai vállalati/intézményi szféra emberi erőforrás menedzselési gyakorlata a koronavírus okozta válság kihívásaira.

Dr. Poór József, a Selye János Egyetem egyetemi tanára, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) elnöke a Koronavírus-válság-kihívások és HR-válaszok kutatás vezetője elmondta, a home office-ra való hirtelen átállás több szempontból is speciális volt.

"Egy cégnél és az életben is általában az egyik generáció adja át a tudást, szokásokat a következő generációnak. Ez most merőben más helyzet, most nem az idősebbek adtak át valamit a fiatalabb generációnak, hanem épp fordítva, a fiatalabb generáció volt az, aki segítette az idősebbeket” – mondta a szakember, hozzátéve, a tartós távmunka egyik hozadéka azonban, hogy sok munkakörben megnőttek a munkaterhek és nehéz összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, ezzel együtt pedig a stressz is jelentősen megnőtt.

A kutatásban részt vevő Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta, az ELTE egyetemi docense, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) elnökségi tagja hozzáfűzte, bizonyos kompetenciák felértékelődtek: az asszertív kommunikáció, a rugalmasság, az empátia, az alkalmazkodó képesség, a stresszkezelő képesség és persze a digitális és IT ismeretek, illetve az ezekhez kapcsolódó online technológia magabiztos használata.

„Kihívás elé állított ez a helyzet mindenkit. Nem könnyű például személyes találkozó nélkül, online képviselni az érdekeinket úgy, hogy közben figyelnünk kell a másikra is, több visszajelzést adva számára. Ez a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is egyaránt új és nehéz szituáció” – jegyezte meg.

40 százalékos otthoni munkavégzés a vírushelyzettől függetlenül

A CIB Bank a pénzintézetek közül az elsők között állt át otthoni munkavégzésre azokon a területeken, ahol ez kivitelezhető volt, ez a központi dolgozók 90%-át érintette, a fiókokban dolgozó munkatársak védelme érdekében pedig nagyon megszigorították az egészségvédelmi intézkedéseket, újakat vezettek be, valamint plexiüveget emeltek, maszkhasználatot írtak elő és rövidítették a nyitvatartási időt, időpontfoglalás lehetősége mellett.

Tóth Zsuzsa, a pénzintézet HR igazgatója a Portfolio-nak elmondta, a dolgozói felmérések alapján, valamint a bank produktivitása és teljesítménye alapján a home office nagyon jól bevált, ezért a járványhelyzettől függetlenül is lehetővé tették a központi dolgozóknak, hogy a munkaidő 40%-ában otthonról dolgozzanak.

"Ez az arány nincs kőbe vésve, rugalmas szervezet vagyunk, intenzíven monitorozzuk a piacot és a kollégáktól is időről időre kérünk visszajelzést, a rendszert ezek alapján alakítjuk, ha szükséges. Nyitottak vagyunk a változásra, kísérletezésre” – mondta, hozzátéve, a teljes home office azonban több okból sem járható út véleménye szerint. A CIB Bankban erős a közösség, ahhoz, hogy ez fennmaradjon, elengedhetetlenek a személyes találkozások, közös élmények, valamint a kollégák megfelelő együttműködéséhez és a közös kreatív gondolkodás kiaknázásához is szükségesek a személyes találkozások

A közösség egyben tartásáért az első három hullám lezárásai idején is tettek, online kvíz esteket, díjátadó gálát szerveztek, ezek a rendezvények sikeresek voltak, úgyhogy nagy valószínűséggel ezeket használni fogják a jövőben is, hiszen a vidéki kollégák például az utazás okozta kényelmetlenség nélkül tudtak becsatlakozni a közös programokba.

"A home office miatt megváltozik az iroda funkciója is: amikor bent vagyunk, pont az a cél, hogy minél több emberrel találkozzunk, beszélgessünk. Így az irodánk is átalakul: megújul a székházunk, amelyben a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk a közösségi terekre” – jegyezte meg a HR vezető, aki szerint a távmunka elfogadottsága és egyre inkább elterjedő gyakorlata utat nyit majd sokaknak a szabadabb karrier tervezésre.

"Csak hogy néhány példát említsek: a mozgásukban korlátozott munkavállalók nagyobb eséllyel tudnak majd elhelyezkedni, hiszen most már nem evidens, hogy a munkavégzés helye az iroda épülete. A nagyobb városokban működő cégek a kistérségekből is tudnak toborozni, és alkalmazni kiváló munkaerőt. Persze, a távmunka önmagában nem tudja megoldani az elmaradott térségek foglalkoztatását, ehhez nagyon komoly strukturális változásokra is szükség van, hogy képzett és megfelelő hozzáállású munkaerő legyen elérhető, de talán a home office elindít egy változást, optimista vagyok ebben a kérdésben” – tette hozzá.

