Íme a magyar agrárium legjobbjai 2023-ban: fotókon a győztesek

Idén is díjazta a Portfolio Csoport a legsikeresebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplőket, és az év legfontosabb agráreseményén, az Agrárszektor 2023 Konferencián ebben az évben is kiosztották a Portfolio Agrárdíjakat. Egy 11 tagból álló szakmai zsűri döntött az Év női agrárvállalkozójáról, az Év fiatal agrárszakemberéről, az Év kertészetéről, az Év állattenyésztőjéről, az Év növénytermelőjéről, az Év agrárinnovációjáról, az Év agrárberuházásáról, valamint a Portfolio Agrárgazdaságért díj nyerteséről. Emellett átadásra került a Zsűri különdíja, valamint idén először a Fenntartható mezőgazdaságért díjat is kiosztották.

Az Év női agrárvállalkozója: Szurovcsákné Berecz Ágnes (Milic 2007 Kft.)

Az Év fiatal agrárszakembere: Ács Norbert (egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó)

Az Év kertészete: Szőke-Kis Zoltán (egyéni vállalkozó)

Az Év állattenyésztője: Sukola András (Extra Tej Kft.)

Az Év növénytermelője: Tóth Emil (Sárrét Kft.)

Az Év agrárinnovációja: SMAPPLAB Kft.

Fenntartható mezőgazdaságért díj: Berki Gyula (Bicsérdi Arany-Mező Mezőgazdasági Zrt., B-Aranykorona Mezőgazdasági Kft.

Az Év agrárberuházása: Vitafort Zrt.

Portfolio Agrárgazdaságért díj: Bárány László (alapító-tulajdonos, Master Good cégcsoport)

Zsűri különdíja: Benedek Fülöp (elnöki főtanácsadó, OTP Bank Nyrt.)

A nyerteseket topvezetőkből álló szakmai zsűri választotta ki: Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Harsányi Zsolt, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója, a Magyar Bankszövetség agrár munkabizottságának elnöke, Kerezsi Miklós, a Hodler Capital igazgatóságának elnöke, Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója, Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója, Petőházi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese, Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója, Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapító-tulajdonosa és Éder Tamás, a Bonafarm Csoport vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója.

Az Év női agrárvállalkozója: Szurovcsákné Berecz Ágnes (Milic 2007 Kft.)

A nyíregyházi Milic 2007 Kft. fő tevékenységi köre a szántóföldi növénytermelés, amelyet 520 hektáron folytatnak. Ebből jelenleg 100 hektár öntözött terület, mindemellett mintegy 800 hektáron növénytermelési szolgáltatást is végeznek. A vállalkozás részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási célprogramban, amelynek keretében takarmánykukorica, olajnapraforgó, zab, és hibridkukorica vetőmag-előállításával, illetve szálas fehérjenövények termesztésével foglalkoznak. Rendelkeznek ökológiai növénytermelési tanúsítvánnyal, amely mintegy 30 hektár alma- és 100 hektár csipkebogyó-ültetvényre terjed ki. A vállalkozás modern és fiatal

erő- és munkagéppark teljes palettájával rendelkezik. A vállalkozás tulajdonosa és vezetője Szurovcsákné Berecz Ágnes. Az innováció mindig is első helyen szerepelt célkitűzései között. Az eszközök cseréje, frissítése, modernizációja folyamatos, és mindezt együtt, komplexen kezeli a növénytermelés szerkezeti összetételével, így erős, stabil alapot állít a vállalkozás számára, amely minden piaci és versenykörnyezetben megállja a helyét. A digitalizáció, a precíziós gazdálkodás egyre nagyobb százalékban van jelen a vállalkozás mindennapjaiban. A környezetvédelem, a környezettudatosság, a csökkentett hatóanyag-tartalmú és alacsonyabb dózisú vegyszerek alkalmazása, sőt elhagyása elsődleges szempont Szurovcsákné Berecz Ágnes számára, aki ezzel példamutató vállalkozást állít a hazai gazdatársadalom elé.

Szurovcsákné Berecz Ágnes

Az Év fiatal agrárszakembere: Ács Norbert (egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó)

Ács Norbert mezőgazdasági mérnökként tíz éve kezdett gazdálkodni 60 hektáros területen, amelyet mára 900 hektáros gazdasággá bővített Nagykanizsán, ahol szántóföldi növénytermeléssel és húsmarha-tenyésztéssel foglalkozik. Több ütemben gép-, eszköz- és tárolókapacitás-fejlesztést hajtott végre. Gazdaságát a talajkímélő művelés, az agrár-környezetgazdálkodási, az ökológiai és a precíziós gazdálkodás, illetve a vetőmagelőállítás jellemzi. 2020-ban és 2022-ben országos I. helyezést ért el kukorica termésversenyen, elismert termelői csoport alapító-vezetője, a nagykanizsai települési agrárgazdasági bizottság elnöke, az AGRYA-Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének küldötte és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) Ifjú Gazda Tagozatának tagja. Társadalmi felelősségvállalásként vállalkozása a Magyarok Kenyere Program-gyűjtőpontjaként működik. Bízik abban, hogy innovatív és eredményorientált gondolkodásmódjával, szakmai munkásságával, fejlődési ütemével és üzemszervezési mintájával motivációt nyújthat más gazdálkodók számára. Példát szeretne mutatni azon pályaválasztás előtt álló fiataloknak, akiknek nem feltétlenül családi örökségük ez a szakma, illetve olyan kisgazdaságok szakemberei számára, akik bizonytalanok a pályán maradásban, de hisznek a magyar agrárium jövőjében. Reméli, hogy szorgalmával, munkaszeretetével és hivatástudatával hozzájárulhat a mezőgazdaságot és az ott dolgozókat érintő, még mindig tetten érhető negatív társadalmi sztereotípiák leküzdéséhez.

Ács Norbert átveszi a díjat Kerezsi Miklóstól

Az Év kertészete: Szőke-Kis Zoltán (egyéni vállalkozó)

Szőke-Kis Zoltán sokrétű szántóföldi gazdálkodást folytat a Békés vármegyei Csárdaszálláson. Meghatározó tevékenysége az intenzív zöldségtermelés és a vetőmagelőállítás. Egyéni gazdálkodóként évente 200-300 hektáron termel ipari paradicsomot, zöldbabot és zöldborsót öntözött körülmények között. Különösen kiemelkedő eredményeket ért el az ipari paradicsomtermelésben és -feldolgozásban. Több gazdálkodóval alapított termelői szervezetükben paradicsomfeldolgozó üzem létrehozását kezdeményezte, illetve valósította meg, ahol sűrített paradicsomot és más feldolgozott paradicsomtermékeket állítanak elő. Példaértékű a szakmai felkészültsége, technológiai precizitása, nyitott innovatív gondolkodása, munkabírása. Negyvenévnyi ágazati munkája során soha nem ismert lehetetlent, ma is nagy célokat tűz ki maga elé, és ezeket kitartó munkával valósítja meg. Ma is az aprólékos terepi munkában látja a termelői eredményesség zálogát.

Szőke-Kis Zoltán

Az Év állattenyésztője: Sukola András (Extra Tej Kft.)

A beledi Extra Tej Kft. állattenyésztési ágazatát 1050 tejelő tehén, összességében mintegy 2400 holstein-fríz szarvasmarha képezi, és tavaly több mint 14 millió kilogramm extra minőségű tejet állítottak elő. Az ötven főt foglalkoztató, mintegy 3 milliárd forint éves forgalmú vállalat nemcsak a termelésben, hanem az egészséges élelmiszer-előállításban is érdekelt, ezért céljuk az állatállomány extra minőségű ellátása, és ezzel a termelési minőségi és mennyiségi növelése. A cég folyamatos fejlődésében elévülhetetlen érdemei vannak Sukola Andrásnak cégvezetőnek, aki fiatal és ambiciózus menedzsment vezetésével éri el a cég országosan is elismert sikereit. Mind a munkában, mind a magánéletben a tökéletességre törekszik, az átfogó feladatoktól egészen az apró részletekig. Számos beruházás és technológiai fejlesztés valósult meg az irányítása alatt, így például az egyedi premix összmérő rendszerrel felszerelt tranzittározó, az 50 állásos Boumatic fejőház és az 578 férőhelyes pihenőbokszos istálló. Sukola Andrásnál az állatállomány genetikai értékének javítása is a prioritási sor elején szerepel. és kiemelt hangsúlyt fektet a prémium minőségű tömegtakarmány -előállítására, így aknázva ki az állatállományban lévő genetikai potenciált. Az állattenyésztésben végzett sokéves munkáját kivételes szintű szakmaiság, elhivatottság, szorgalom és állandó megbízhatóság jellemzi.

Sukola András Éder Tamástól vehette át a díjat

Az Év növénytermelője: Tóth Emil (Sárrét Kft.)

A több mint egymilliárd forint éves árbevételű szabadbattyáni Sárrét Kft. szántóföldi növénytermeléssel foglalkozik. A Fejér vármegyei gazdaság, illetve a köréje szerveződő cégcsoport mintegy 3400 hektáron gabonaféléket és olajos magvakat termel. Az idén silókukoricából 50 tonnás, takarmánykukoricából 10 tonnás, árpából 9 tonnás, búzából 7 tonnás, napraforgóból 3,8 tonnás, repcéből 3,5 tonnás hektáronkénti termésátlagot értek el. Tóth Emil precíz gazdálkodásával és évről-évre mutatkozó kiemelkedő eredményével olyan vállalkozást működtet, amely példamutató más agrárvállalkozások számára is. Az évek óta jelentkező aszályos időszakokban elengedhetetlen az a felfogás, amely a Sárrét Kft.-t jellemzi. Olyan innovatív megoldásokat alkalmaznak, amelyek úgy hoznak költségcsökkentést, hogy figyelembe veszik a talaj igényeit és támogatják a vízmegtartást. Ez mind piaci, mind pedig éghajlati szempontból előnyös és jövőbemutató gazdálkodási tevékenységet jelent. Tóth Emil a technikai-technológiai megoldásoknál a jó fajtaválasztékra (malmi minőségű búzafajtákra, Pioneer napraforgó- és kukoricafajtákra), a műholdvezérelt, GPS-irányított szántóföldi gépekre és a rendszeres makro-mikroelem visszapótlásra helyezi a hangsúlyt. A növénytermelési ágazat legnagyobb kihívásának a folyamatos biológiai és műszaki fejlesztést. a jövedelmezőség javítását és az öntözés lehetőségének megteremtését tartja, emellett fontosnak tekinti a mezőgazdasági termények saját termelésre alapozott feldolgozását, illetve az új termelési lehetőségek (például szemes cirok) felkutatását, kihasználását is.

Makai Szabolcs és Tóth Emil

Az Év agrárinnovációja: SMAPPLAB Kft.

A debreceni SMAPPLAB egy innovatív agrártechnológia startup, amely egyszerű, megfizethető és digitális megoldást kínál a kártevők elleni védekezéshez. A cég 2020-ban a NAK TechLab startup inkubációs programban indult el, precíziós rovarcsapdáit pedig ma már több mint tíz országban csaknem 250 ezer hektáron használják. 2023-ban bevezették új terméküket, a SMAPPLAB Mini-t, amely a világ első megfizethető és flexibilis digitális kártevő megfigyelő szolgáltatása. A SMAPPLAB Mini korai riasztásokat nyújt a kártevőkről, így a termelők időben megtehetnek minden szükséges intézkedést, illetve segít csökkenteni a növényvédőszer-felhasználást a kis- és a nagyüzemekben egyaránt. A SMAPPLAB Kft. kiterjedt csapdahálózatával nem csak országos, hanem régiós szinten is nyomon követi a kártevőnyomás alakulását, így egyedülálló módon határokat átívelő tendenciákat is meg tudnak figyelni. A gazdáknak nincs más dolguk, mint a telefonjukat figyelni, ahol minden adatot (napi fogásszám, rajzásgörbe, meteorológiai adatok, heatmap) egy helyen érhetnek el. A napi szintű adatok pontos időzítést tesznek lehetővé, így segítve a biológia készítményekre történő átállást is. A cég rövid idő alatt a hazai, az európai, illetve a világ legnagyobb agráripari vállalatainak beszállítójává vált, és további célja, hogy a világ vezető kártevőmegfigyelő platformja legyen.

Petri Bernadett és Bereczki Anna

Fenntartható mezőgazdaságért díj: Berki Gyula (Bicsérdi Arany-Mező Mezőgazdasági Zrt., B-Aranykorona Mezőgazdasági Kft.

Berki Gyula a Bicsérdi Arany-Mező Mezőgazdasági Zrt.-ben és a bicsérdi B-Aranykorona Mezőgazdasági Kft.-ben egymásra épülő ágazatokból álló, komplex fenntartható agrárvállalkozást működtet. Vállalkozásában a szántóföldi növénytermelés, az állattenyésztés (a tejelő szarvasmarha- és a sertéstartás) és egy biogázüzem üzemeltetése képez egységet. Integrációval együtt mintegy 2000 hektárt művelnek, ahol búzát, kukoricát, szóját, cukorrépát és lucernát termelnek. Területükből 300 hektár bioművelés alatt áll, amelyen tönkölybúzát, szóját, kukoricát, lent, olajtököt és lucernát állítanak elő. A növénytermelési üzletágra egy 350 kocás sertéstelep és egy 800 tejelő tehénből álló szarvasmarha-telep épül. Berki Gyula fenntartható komplex mezőgazdasági cégcsoportja az állattenyésztés és a növénytermesztés egymástól elválaszthatatlan egységét képviseli, amely példamutató a hazai agráriumban. Célja megőrizni a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyát. Filozófiája, hogy egyik nagy ágazat sem létezhet a másik nélkül, és a kettő közösen teremti meg a társadalom élelmiszerellátási biztonságát.

Berki Gyula

Az Év agrárberuházása: Vitafort Zrt.

Hatmilliárd forintot meghaladó zöldmezős beruházással új takarmányüzemi gyártóbázist létesített a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. Dabason. Az idén szeptemberben átadott, Európa legmodernebb technológiájával rendelkező üzem 2021-2023 között épült meg. A cég - 12 hektáros telephelyén működő - négy üzemét ebbe a csaknem 40 méter magas, 7 ezer négyzetméter beépített technológiával rendelkező létesítménybe integrálja, jelentősen növelve a hatékonyságot. Az üzem több mint 1000 négyzetméter alapterülettel és 9 szinttel rendelkezik, ahol két technológiai - takarmánykeverék és koncentrátum, valamint tömény előkeverék (premix) - gyártóvonal működik. Az „A-Z ÜZEM 4.0” elnevezésű új gyártóbázis a Vitafort valamennyi termékének előállítására alkalmas: premixeket, szuperpremixeket, koncentrátumokat és kész keveréktakarmányokat készít telepre szabott, egyedi receptúrák alapján, de képes az automatizált, illetve robotizált szarvasmarha-telepek részére speciális termékek előállítására is. Az ultramodern gyártóbázis éves szinten mintegy 100 ezer tonna szuperkoncentrátum és takarmánykeverék előállítására alkalmas, gyártási kapacitása meghaladhatja a 1,5 millió tonnát. A Vitafort több évtizede a magyar takarmánypiac élvonalában tudhatja magát, a hazai tejtermelő szarvasmarha ágazat takarmányozásában pedig piacvezető szerepet tölt be. A több mint 200 munkavállalót foglalkoztató vállalat a beruházásról takarmánypiaci pozícióinak további stabilizálódását várja.

Kulik Zoltán

Portfolio Agrárgazdaságért díj: Bárány László (alapító-tulajdonos, Master Good cégcsoport)

Bárány László 45 éve kezdte meg szakmai pályafutását, és ez idő alatt a kisvárdai-nyírkércsi Master Good csoporttal Magyarország legnagyobb, egyben Közép-Európa egyik meghatározó és teljes körű csirkeágazati integrációját építette fel. A hagyományos szakmai értékek megőrzése mellett - rendkívül precíz adatgyűjtésekre és adatelemzésekre alapozva - innovatív technológiák bevezetésével folyamatosan fejleszti az immár nagyüzemi méreteket öltött, többgenerációs családi vállalkozást. Bárány László megálmodta, majd a cégcsoporttal lépésről-lépésre alakította ki a baromfiintegrációra épülő körforgásos gazdálkodást. A folyamatos fejlődés eredményeként a cégcsoport ma már 3300 fős létszámmal és 160 milliárd forintot meghaladó éves árbevétellel működik. Bárány László a megszerzett szaktudást megosztotta/megosztja kollégáival is, így hozzájárul az egész magyar baromfiágazat folyamatos fejlődéséhez is.

Bárány László

Zsűri különdíja: Benedek Fülöp (elnöki főtanácsadó, OTP Bank Nyrt.)

Okleveles agrármérnök, agrárközgazdász szakmérnök. 1977-1995 között a Szolnok Megyei TESZÖV titkára. Több ízben töltött be államtitkári pozíciót az agrártárcánál, 2008-2010 között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese volt. 2010-től az OTP Bank földhitel projektért felelős elnöki főtanácsadója, az OTP Agrárágazati Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Benedek Fülöp aktívan részt vesz az egyetemi oktatásban, és 12 évig a FAO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke volt. Pályafutása első évtizedeiben részese lehetett a magyar nagyüzemi mezőgazdaság stabilizálásának, ami világhírűvé tette a hazai ágazatot. A rendszerváltást után részt vett a földbirtokpolitikai irányelvek kialakításában. Jelentős munkát végzett az Európai Uniós csatlakozás előkészítésében, amelyet az állam a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetéssel is elismert. Az ő érdeme is, hogy közigazgatási államtitkári tevékenysége alatt került Magyarországra a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala. Nevéhez fűződik a közép-európai régióban egyedülálló agrárfinanszírozási program kidolgozása, amellyel lerakták az OTP Bank komplex agrárhitelezésének alapjait.

Benedek Fülöpnek Petőházi Tamás gratulált

