Diverzifikálás lehet a hatékony vállalati energiabeszerzés alapja

Portfolio 2024. szeptember 11. 10:00

A vezetékes földgáz- és kőolajszállítások Magyarország mindennapjai szempontjából kritikusnak tekinthetők, az ország energiaellátásának jelentős részéhez szükséges energiahordozók döntően vezetékeken érkeznek az országba. Az energiaigény ráadásul folyamatosan növekedni fog, és bár a gazdasági szereplők igyekeznek villamosenergia-alapúvá alakítani működésüket, az áramtermelésben is fontos szerepe van a fosszilis-, importált energiahordozóknak. Az orosz-ukrán háború okozta energiakrízis minden eddiginél jobban megmutatta, hogy mennyire sebezhetők a beszerzési útvonalak, mekkora szükség van a diverzifikációra és az energiakereskedőktől is teljesen más szemléletet kíván a megváltozott környezet. Rugalmasság, hosszabb-rövidebb időre fixált árak és hangsúlyosabb versenyeztetés jellemezhetik a nagyfogyasztók hatékony beszerzési stratégiáját, amit a kereskedő cégeknek, így az Audaxnak is támogatnia kell a win-win helyzetek kialakításával.