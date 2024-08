Mi lesz most a gázárakkal?

Portfolio 2024. augusztus 01. 08:30

Az orosz gáz mennyisége jelentősen csökkent Európában, ami új kihívások elé állítja az energiaellátást. A magyar gázfogyasztás is lecsökkent 10 milliárd köbméterről mintegy 8 milliárdra, amely részben pozitív hír, de komoly áldozatokkal is járt. Többek között erről beszélt Borsányi Zsolt, az Audax energiabeszerzési igazgatója a Portfolio Checklist szerdai adásában, de szó volt földgázár képzésének bonyolult mechaizmusáról is.