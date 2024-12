Megkötötték Magyarország egyik legnagyobb áramvásárlási szerződését

Magyarországon - az EU többi országához hasonlóan -egy vállalat sem veheti félvállról a fenntarthatósági célkitűzések megvalósítását, és határozott lépéseket kell tenniük a CO2 lábnyomuk csökkentése érdekében. Nem minden cég tud azonban a saját telephelyén elegendő zöldáramot termelni, azt mindenképpen a piacról kell megvásárolnia, amit vagy hosszútávú zöldáram-vásárlási szerződéssel (PPA) vagy származási garanciák (GO) vásárlásával tud megtenni. A PPA-k a legtöbb esetben fix áron, konkrét, dedikált termelőktől juttatják el a megújuló forrásból származó energiát a vásárlókhoz, így minden az energia pontos eredetét és volatilis árképzést övező bizonytalanság megszűnik a vállalatok számára. A Portfolio Adriano Agostit, a GoldenPeaks Capital alapító elnökét kérdezte a konstrukció előnyeiről és az ország eddigi egyik legjelentősebb, évente 15 GWh zöldenergiát szolgáltató PPA szerződésének részleteiről, amit a Magyarországon több gyárat is működtető PACCOR tulajdonosával, a Faerch Grouppal kötöttek.

Green Transition & ESG 2025 Március 6-án minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A legújabb ESG konferenciánk részletei a linken.

A GoldenPeaks Capital (GPC) neve a hazai vállalatvezetők számára lehet, hogy ismeretlenül hangzott egészen idén július elejéig, amikor a vállalat és a Faerch Group – amely a Magyarországon két gyárat üzemeltető PACCOR tulajdonosa – megkötötték az ország eddigi egyik legnagyobb hosszútávú zöldáram-vásárlási szerződését (PPA). Mit érdemes tudni a GPC-ről?

A GPC Group egy máltai központú, de a világ számos pontján irodát működtető, komplex energetikai szolgáltatásokat nyújtó globális vállalatcsoport. Teljes mértékben a zöldenergiára fókuszálunk, rendkívül széles portfólióval rendelkezünk, például

Magyarország és Lengyelország legnagyobb független napenergia-termelője és naperőmű-üzemeltetője vagyunk, de a szélenergia és energiatárolás területén is dinamikusan növekedünk.

Leányvállalataink között számos technológiai és kivitelezőcég van, befektetői tevékenységünknek köszönhetően világvezető innovációs vállalatokban szereztünk tulajdonrészt.

Olyan nemzetközi vállalatokkal kötöttünk PPA szerződéseket, mint a Google vagy a Nestlé, amely jól mutatja, hogy az energiaintenzív iparágak folyamatosan növekedő zöldenergia-igényét is ki tudjuk szolgálni. Ezen felül a China National Building Material Group Corporation (CNBM) is a stratégiai partnerünk, amellyel világszinten építjük a zöldenergia stratégiánkat. Néhány hónappal ezelőtt állapodtunk meg a kínai partnerünkkel, hogy tervezőként és kivitelezőként támogatja a munkánkat, és közösen elköteleztük magunkat évente további 1GW-nyi napenergia projekt fejlesztése mellett, és elhatároztuk, hogy tovább terjeszkedünk Nyugat-Európában, beleértve Németországot, Olaszországot és Görögországot.

Rövid távon 1 GW teljesítményű projekt már 2025-ben megvalósulhat, és további 2,5 GW fejlesztés alatt áll, amely 2026-ban, 2027-ben kezdheti meg a működést.

A már említett PPA szerződés a valaha volt egyik legjelentősebb ilyen típusú megállapodás az országban. Milyen részleteket lehet tudni a kontraktusról?

Valóban, ez a GoldenPeaks eddigi legnagyobb magyarországi projektje, de az egész országot tekintve is az egyik legjelentősebb. A Faerch Group a világ egyik vezető csomagolóanyag-gyártója, 2022-ben vásárolta meg a PACCOR-t, amely Magyarországon két lokációban, Debrecenben és Szombathelyen rendelkezik telephellyel, és több mint 650 embert foglalkoztat. A termelés zöldítésének érdekében a vállalat olyan kiszámítható és megbízható forrásból származó zöldenergiát kívánt bevonni az energiamixébe, amellyel jelentősen tudja csökkenteni a CO2 lábnyomát.

A szerződés 12 évre és 15 GWh/év kapacitásra szól, amellyel a megállapodás időtartama alatt összesen 180 GWh zöldenergia érkezhet a vállalathoz, ráadásul dedikált naperőművekből.

Ez a mennyiség körülbelül 3900 tonna CO2-t megtakarítást jelent évente, ami körülbelül 10 000 európai polgár háztartási áramfogyasztásából származó CO2-kibocsátásnak felel meg.

A vállalatok saját felhasználású napelemekkel is kielégíthetik a zöldenergia-igényüket. Miért éri meg mégis inkább egy PPA keretében megvásárolni?

Valóban megtermelhetik a vállalatok saját maguknak is, de fizikai értelemben nem minden esetben van lehetőség on-site napelemparkokat létesíteni, de ha mégis, akkor lehet, hogy annak teljesítménye nem elégséges a zöldáram-igény kielégítésére. Ha a vállalat valóban elkötelezett a fenntarthatósági célok megvalósításában, akkor ebben az esetben két lehetősége van: vagy a származásigarancia piacon szerez be úgynevezett GO-kat, vagyis származási garanciákat, amikkel elméletben a saját működésébe közvetve tud zöldenergiát bevonni. Másik lehetőség a PPA szerződések kötése, amellyel egy kereskedőpartner hosszútávon ki tudja szolgálni zöldárammal, adott esetben konkrét, dedikált erőműből vagy erőművekből.

A fixált árazás rendkívül jó tervezhetőséget biztosít, ami egy mostanihoz hasonló volatilis árkörnyezetben kifejezetten előnyös lehet.

A GO piac bizonyos esetekben nem elég megbízható, bár auditálják, hogy a származási garanciák valóban megfelelő forrásból érkeznek, mégis, igazi bizonyosságot egy, az általunk kínálthoz hasonló hosszútávú szerződéssel lehet leginkább garantálni. Létezik egy úgynevezett RE100 és a Science-Based Targets (SBTi) kezdeményezés, ezekhez a teljesség igénye nélkül olyan globális, világvezető vállalatok csatlakoztak, mint például az Apple, a Google, a Meta, a Microsoft vagy a Nike. Számukra például döntően csak az olyan zöldenergia-források elfogadhatók a tevékenységük lábnyomának csökkentése érdekében, amely nagyon szigorúan vannak auditálva, ha a vezetőik szeretnék, akár személyesen is ellátogathatnak azokba a létesítményekbe, ahonnan a villamosenergia származik.

Ez a biztosíték számukra, hogy nem csak papíron, hanem valóban zöldíteni tudják a működésüket.

Ebben a törekvésükben mi szakértő partnerként jelenünk meg mellettük, a hitelességünket elismerve, a fenntarthatósági kategóriában a Moody’s a legmagasabb minősítést adta számunkra. Többek között ennek is köszönhetjük, hogy olyan ügyfeleket szolgálunk ki hosszútávon zöldenergiával, mint a Google, a Nestlé, a Reckitt, vagy a Mondelez.

A vállalat Lengyelországban és Magyarországon is a megújuló-energia piac meghatározó szereplője. Milyen terveik vannak az országban és a régióban?

Nagy potenciált látunk a kelet-közép-európai régióban. Egyrészt a gyártás, mint ipari tevékenység, nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, és egyre nagyobb szeletet hasít ki az országok gazdasági teljesítményéből. Ezek kifejezetten energiaintenzív iparágak, amelyek esetében a zöldenergia-igény várhatóan dinamikusan fog emelkedni az elkövetkezendő években. Talán még egyfajta modernizációs hullám első fázisában vagyunk, amikor minden szereplő megértette, hogy miért fontos a CO2 lábnyom csökkentése, és sok vállalatvezető már azt is, hogy hogyan kellene ezt kivitelezni.

Már „csak” a tervek megvalósítása van hátra, éppen ezért olyan partnerként kívánunk mellettük állni, amelyik támogatni tudja őket ezekben a törekvésekben.

Nyáron jelentettük be, hogy az Erste Grouppal és az Erste Bank Magyarországgal finanszírozási megállapodást kötöttünk, amely két északkelet-magyarországi napelemes projektet érint, melyek összteljesítménye kb. 65 MW. Ez az egyik legnagyobb folyamatban lévő naperőmű beruházás az országban. Ezen kívül úgy gondolom, hogy Magyarországon 2027-ig további három számjegyű bővülést tudunk elérni megawattban a PPA-k esetében. Nagy versenyelőnyünk más szereplővel szemben, hogy a szolgáltatás teljes spektrumát, integrált módon le tudjuk fedni, így többek között a projektfejlesztést és tervezést, finanszírozást, az ellátási lánc kezelését, építést és üzembe helyezést, eszközüzemeltetést, valamint a kereskedelmi- és energiaértékesítést.

A magyar villamosenergia-rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a jelentős kapacitású napelemes termelés mellé nem épült egyelőre megfelelő mennyiségű energiatározó, ezért a napos órákban túltermelés és negatív áramárak tapasztalhatók. Milyen tervei vannak a vállalatnak az energiatárolók piacán?

Természetesen mi is tisztában vagyunk az energiatároló-kapacitások növelésének szükségességével, de ki kell emelnem, hogy ez a kérdés nem csak Magyarország, hanem minden olyan ország számára kritikus, amelyek komolyan veszi az energiaátmenetet. Annak érdekében, hogy az energiatárolók iránti igényt is ki tudjuk elégíteni, illetve adott esetben a rugalmassági piacon is stabil pozíciókat szerezzünk, kiemelten kezeljük az energiatárolási üzletágunk fejlesztését, mindenképpen a kontinens élvonalába szeretnénk tartozni. Jelenleg is fut egy pilot projektünk Lengyelországban, és természetesen Magyarországon, de más országokban is folyamatosan keressük a lehetőségeket.

A cikk megjelenését a GoldenPeaks Capital támogatta.

Címlapkép forrása: GoldenPeaks Capital