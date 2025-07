Szomorú felvételek érkeztek a cunamiról: az élővilágot sem kímélte

Egy közösségi médiában megosztott videó négy partra vetett bálnát mutat a Csiba prefektúrában található Hirasuna strandon. A felvételt a japán televízió is élőben bemutatta.

Az Oroszország keleti partjainál, a Kamcsatka-félszigetnél szerdán bekövetkezett földrengés az egyik legerősebb volt a valaha mért rengések közül. Az amerikai földtani intézet (USGS) végül 8,8-as erősségűnek mérte a 20,7 kilométeres mélységben keletkezett földmozgást.

Az orosz hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek a Kuril-szigeteken, miután a szökőár elöntötte a térséget.

A bálnákat a földrengés következtében megváltozott vízszint és tengeráramlatok sodorhatták partra Japánban.

Egy helyszínen tartózkodó személy beszámolója szerint a partra sodródott bálnák a dagály idején sem tudtak visszajutni a tengerbe, így a parton rekedtek.

#BREAKING: Now, at least four whales have washed ashore along Japan’s coastline, just hours after a massive 8.8-magnitude earthquake rocked the region triggering tsunami Warnings watches and advisories pic.twitter.com/Res680IpSn https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw