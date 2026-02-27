Új megoldás született a hálózati szűkösségek áthidalására: ez most a forró téma

Nem minden a hibridizáció
Bár a szakmai közbeszédben sokszor mossák össze a technológiaváltást, a hibridizációt és a kolokációt, a kettő között komoly különbségek húzódnak. Míg a hibridizáció során egy jogi személyen belül történik a kapacitásbővítés (például egy naperőmű mellé akkumulátort telepítenek), a kolokáció ennél összetettebb struktúra. Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke szerint:
„A kolokáció nagyon hasonlít a hibridizációra, de itt elkülönült jogi személyek csinálják meg ugyanezt.”
Ez a megoldás az üzleti életképesség javítását célozza, különösen az árbevételi lehetőségek maximalizálásával, például a piaci arbitrázs kiaknázásával.
A hálózatüzemeltetői nézőpont
A fejlesztők oldaláról a legnagyobb kihívást a hálózati csatlakozáshoz jutás jelenti. Kovács Csaba, az E.ON Hungária regulációs szakértője és az Elosztói Szakértői Bizottság titkára szerint a közös használat nem csupán lehetőség, hanem a jövő hatékony működésének záloga is lehet, feltéve, hogy a felek megfelelően együttműködnek.
„Duplo” helyett „LEGO Technic”
Bár a naperőművek üzemeltetése a szakértők szerint a „LEGO” egyszerűségével vetekszik, az energiatárolók kolokációja már teljesen más kategória. A technológiai összetettség mellett a kereskedelmi és jogi keretek is komoly figyelmet követelnek. Kovács Csaba szerint a felelősségi viszonyok rendezése elengedhetetlen:
Ennek egyik megfelelő megoldása lehet a közös használata a meglévő berendezéseknek, a meglévő hálózatnak és a meglévő kapacitásnak.
Novák Csaba szerint a piacnak fel kell készülnie a komplexitásra: „A kereskedelmi komplexitás és a műszaki komplexitás – hogy ez jól legyen működtetve – azért az egy sokkal összetettebb feladat”. Hogy melyek a tipikus buktatók, mit kell tudni az aggregátori korlátokról, vagy hogyan kerülhető el a Robin Hood-adó érintettsége, az a podcast teljes adásából derül ki.
