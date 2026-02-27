  • Megjelenítés
Új megoldás született a hálózati szűkösségek áthidalására: ez most a forró téma
Gazdaság

Új megoldás született a hálózati szűkösségek áthidalására: ez most a forró téma

Portfolio
Az energiaszektor egyik legégetőbb problémája jelenleg a hálózati kapacitások korlátozottsága. Mivel az új csatlakozások kiépítése időigényes folyamat, a piaci szereplők kénytelenek kreatívabb megoldásokhoz nyúlni, hogy a már meglévő infrastruktúrát hatékonyabban használják ki. E törekvések egyik legizgalmasabb iránya a kolokáció intézménye.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Nem minden a hibridizáció

Bár a szakmai közbeszédben sokszor mossák össze a technológiaváltást, a hibridizációt és a kolokációt, a kettő között komoly különbségek húzódnak. Míg a hibridizáció során egy jogi személyen belül történik a kapacitásbővítés (például egy naperőmű mellé akkumulátort telepítenek), a kolokáció ennél összetettebb struktúra. Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke szerint:

„A kolokáció nagyon hasonlít a hibridizációra, de itt elkülönült jogi személyek csinálják meg ugyanezt.”

Ez a megoldás az üzleti életképesség javítását célozza, különösen az árbevételi lehetőségek maximalizálásával, például a piaci arbitrázs kiaknázásával.

KÖVESS MINKET

A hálózatüzemeltetői nézőpont

A fejlesztők oldaláról a legnagyobb kihívást a hálózati csatlakozáshoz jutás jelenti. Kovács Csaba, az E.ON Hungária regulációs szakértője és az Elosztói Szakértői Bizottság titkára szerint a közös használat nem csupán lehetőség, hanem a jövő hatékony működésének záloga is lehet, feltéve, hogy a felek megfelelően együttműködnek.

Még több Gazdaság

Kimondta a kormányfő: rossz vége lehet Trump döntésének, ha nem változtatnak azonnal

Sürgősségi rendeletről döntöttek: mutatjuk, kik járnak jól a változtatással a szomszéd országban

Csúnya meglepetés az amerikai termelői inflációban

A7M03793

„Duplo” helyett „LEGO Technic”

Bár a naperőművek üzemeltetése a szakértők szerint a „LEGO” egyszerűségével vetekszik, az energiatárolók kolokációja már teljesen más kategória. A technológiai összetettség mellett a kereskedelmi és jogi keretek is komoly figyelmet követelnek. Kovács Csaba szerint a felelősségi viszonyok rendezése elengedhetetlen:

Ennek egyik megfelelő megoldása lehet a közös használata a meglévő berendezéseknek, a meglévő hálózatnak és a meglévő kapacitásnak.

Novák Csaba szerint a piacnak fel kell készülnie a komplexitásra: „A kereskedelmi komplexitás és a műszaki komplexitás – hogy ez jól legyen működtetve – azért az egy sokkal összetettebb feladat”. Hogy melyek a tipikus buktatók, mit kell tudni az aggregátori korlátokról, vagy hogyan kerülhető el a Robin Hood-adó érintettsége, az a podcast teljes adásából derül ki.

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Orbán Viktor újabb lépéseket tervez Robert Ficóval, a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility