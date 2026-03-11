  • Megjelenítés
Egy könyv több mint papír és tinta: így lesz értékalapú a könyvkiadás

Portfolio
A magyar könyvpiacról sokszor a példányszámok, az árrések, a terjesztői feltételek és az infláció jut eszünkbe – mintha a könyv elsősorban papír, nyomda és logisztika lenne. Ebben a közegben az Equibrilyum Kiadó más irányból érkezett: nem egy piaci résre, hanem belső motivációra épült. Jakabovics Tibor első kötete, a 2021-ben megjelent Mókusugrás. Ültess fát! címmel itthon, és a német nyelvű kiadás iránti érdeklődés miatt külföldön is nagy figyelmet kapott. Ezt követte a Szép Magyar Könyv díjat elnyert könyve, a több nyelven megjelent Szerintemezazegész. A Portfolio-nak Jakabovics Tibor, a kiadó alapítója és Kuklis Erika Liza, a kiadó szakmai vezetője arról beszélt, mit jelent ma Magyarországon független kiadóként a minőséget tartani úgy, hogy közben a nullszaldó, vagy egy szerényebb profit elérése és a terjesztői realitások napi szinten alakítják a döntéseket.

A magyar könyvpiacról ma szinte reflexből a példányszámok, az árrések, a terjesztői feltételek és az infláció jut eszünkbe. Mintha a könyv elsősorban egy nehezen mozgatható termék lenne: papír, nyomda, logisztika, polcpénz. Az Equibrilyum Kiadó indulása viszont nem erre a logikára épült. Nem üzleti tervvel, hanem közlésvággyal indult: Jakabovics Tibor, a kiadó alapítója eredetileg a saját szövegeit rendezte kötetbe. A Mókusugrás. Ültess fát! 2021-ben jelent meg, nagy siker övezte, a német nyelvű kiadás iránt is nagy érdeklődés mutatkozott. Ezt követte a családoknak – gyerekeknek és szülőknek egyaránt – szóló Szerintemezazegész, amely elnyerte a Szép Magyar Könyv díjat, és három nyelven jelent meg. Majd jött a Lugosi Lugo László graffitifotóiból készült album a tulajdonos saját műgyűjteményéből válogatva, ami ismét rangos szakmai elismerést kapott.

Kuklis Erika Liza, a kiadó szakmai vezetője a Portfolio-nak elmondta, ezek a sikerek nemcsak visszajelzést adtak, hanem irányt is mutattak: a kiadó a piaci kényszerek ellenére is minőségi szempontok alapján képes dolgozni. Úgy fogalmazott, a kiadói munka náluk nem csak üzlet, hanem elhivatottság is, és minőségi szempontok szerint "felfedező-kísérletező" szemlélettel valósítják meg kiadványaikat.

Üzleti modell: nullszaldó, kockázat, elhivatottság

A könyvkiadás üzleti nyelven jól leírható folyamat: kreatív közreműködők (szerző, szerkesztő, tervező, korrektor) munkája ölt testet a költséges nyomdai előállítás útján, majd találkozik a terjesztői hálózat feltételeivel. Az Equibrilyum működésében a piaci racionalitás természetesen meghatározó, de nem ír felül minden alkotói szándékot.

A nullszaldó, nemhogy egy szerényebb profit elérése – a belső erőforrások költségeit nem is számítva – önmagában is kihívás, miközben üzleti kockázatot egyedül a kiadó visel. Ami kiadónk esetében igazán különleges, hogy Jakabovics Tibor a könyvre nem közvetlen gazdasági érdeket szolgáló termékként tekint, valljuk be, ez nem mindennapos tulajdonosi szemlélet. Persze, minél egyedibb és igényesebb egy kiadvány, annál költségesebb a fizikai előállítása, ebből egyenesen következik az is, hogy annál nehezebb piacképes áron eljuttatni az érdeklődőkhöz. A folyamat végén a terjesztői hálózatok állnak, az ő feltételeik adottságként kezelendők, semmint üzleti tárgyalás függvényei lennének. Igazi kihívás tehát mindezen szempontok összeegyeztetése: minőség, piacképes ár, értékesítés. Mi ugyanis a kéziratot mindig valamiféle esztétikai többlettel, azaz könyvtervezői és nyomdai hozzáadott értékkel igyekszünk megjeleníteni

– mondta a kiadó szakmai vezetője, aki hozzátette – a kreatív, egyedi teljesítmények díja paradox módon a teljes költségszerkezetben szerény tétel, miközben éppen ezek a pótolhatatlanok, mert egyediek.

Jakabovics Tibor, a kiadó alapítója kiemelte, a szerzők jellemzően nem a piaci szempontokat tartják szem előtt, ugyanis az írók többségét elsősorban a közzététel vágya és nem a bevétel motiválja. Ez a szemlélet a kiadói döntéseknél is fontos.

Nem rétegpiac, hanem misszió

A magyar piacon jellemző az a nézet, hogy a "magas kultúra" rétegigény, és aki erre épít, az eleve kicsiben gondolkodik. Ezzel Jakabovics nem ért egyet.

Nem hiszek abban, hogy a magas kultúra, illetve az értékekre való fogékonyság csupán rétegjelenségként kezelendő, és abban sem, hogy az igényesség elitizmus, ténykedésünket inkább missziónak tekintjük

– mondta az Equibrilyum alapítója. A kiadó szakmai vezetője ezzel kapcsolatban hozzátette, egyelőre kevés a kiadvány ahhoz, hogy szűken vett tematikus fókuszról beszéljenek, de a működés alapelvei már látszanak: minőségi szempontok alapján dolgoznak, és a képzőművészeti kiadványokban is hosszabb távú lehetőséget látnak.

Jakabovics Tibor, az Equibrilyum Kiadó alapítója.

A könyv, mint menedék

A kiadói munkafolyamatok ma már szinte csak digitalizált formában zajlanak, ami nagyobb precizitást tesz lehetővé, és hatékonyabb is, ugyanakkor Kuklis Erika Liza szerint a digitalizáció legalább akkora áldás, mint amekkora teher. Az instant, széttöredezett multitasking világa stresszes, és a személyességet, a közvetlenséget is háttérbe szorítja.

Az ingerekkel túlterhelt, pörgő üzemmódra kapcsolt világban a könyv az elmélyülés élményét adja. Egy könyv meghitt, belső világa valóban odaadást és időt igényel, de ezért cserébe maradandóan gazdaggá tesz. A figyelemért általában véve is nagy a verseny, aki a könyvolvasás ’luxusát’ a nagy hajszában megengedi magának, az igazi menedéket talál

– fogalmazott Jakabovics Tibor, aki szerint az olvasók ugyan ragaszkodnak kedvelt témáikhoz vagy szerzőikhez, akikkel otthonosan érzik magukat, de örömmel fedezik fel az újdonságokat is, nyitottak.

E-könyv, hangoskönyv: nem ugyanaz az élmény

Nagyon más görgetni a síkban vagy (vissza)lapozni a térben, más egy fekvő monitoron álló szöveget olvasni, mint egy álló könyvlapon

– mondta a szakmai vezető, hozzátéve, a papírkönyv erősebb kötődést vált ki: a tapintás, az illat, a lapozás, az olvasás három dimenzióban a képernyőn való szövegolvasáshoz képest egy többlet nyújt.

A digitális közzétételnek véleménye szerint természetesen van helye, de más élményt kínál, másként hat a szemre, másként fogja fel az elme, és másként vésődik a memóriába is. Tény, hogy praktikus és költségcsökkentő, de amikor a digitális kiadás lehetőségét a kiadó megvizsgálta, egyelőre számos okból elvetette.

Növekedés mikrokiadóként: lassabban, de stabilabban

A kiadói növekedésről beszélni ma többnyire mennyiséget jelent: több cím, nagyobb példányszám, gyorsabb forgás. Egy mikrokiadónál azonban más a mérce. Az Equibrilyum a megfontolt építkezés híve, és a növekedés fogalmát is újradefiniálja.

Másképpen határozható meg egy kézműves és egy gyártósorról lekerülő termék vonatkozásában a növekedés fogalma. Mi kézművesek vagyunk

– mondta Jakabovics. A nyitás egyik logikus iránya a külföld: a magyar nyelvterület korlátozott piac, ezért a többnyelvű kiadások és a nemzetközi terjesztés vonzó lehetőség. Ugyanakkor a kiadó szerint a külföldi értékesítés külön pálya, nemcsak marketing, hanem kapcsolatrendszer és logisztika is kell hozzá.

Mitől sikeres egy kiadó?

A könyvkiadásban a "siker" sokszor az eladott példányszámot jelenti. Kuklis szerint azonban a hosszú távú mérce az, hogy értéket tudnak közvetíteni a piaci kényszerek között. Ugyanakkor ő is elismeri, a terjesztés összetett kihívás, a minőség pedig drága. A kérdés így végső soron nem az, hogy lehet-e egyszerre üzleti és kulturális vállalkozást vinni, hanem az, hogy megéri-e.

Az Equibrilyum válasza erre pedig egyértelműen az, hogy megéri. Mert a könyv Jakabovics Tibor véleménye szerint nemcsak árucikk, hanem az egyik legstabilabb, egyben örökérvényű eszköz arra, hogy tudást és gondolatokat lehessen átadni.

A cikk megjelenését az Equibrilyum Kiadó támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

