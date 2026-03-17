A Covid óta nem látott ütemben kezdtek el készpénzt felhalmozni a profi befektetők
A Bank of America márciusi globális alapkezelői felmérése szerint a befektetői hangulat hat hónapos mélypontra süllyedt. Ezzel párhuzamosan a portfóliókban tartott készpénz aránya a 2020-as koronavírus-járvány óta nem látott ütemben emelkedett. A pesszimizmus mögött elsősorban a geopolitikai feszültségek és az inflációs félelmek állnak - írta a MarketWatch.

A 181 alapkezelő megkérdezésével készült felmérés szerint

a portfóliók átlagos készpénzaránya a februári 3,4 százalékról 4,3 százalékra ugrott.

Bár az általános hangulat jóval a tavaly áprilisi, Trump vámbejelentését követő mélypont felett maradt, az optimizmus látványosan apad. A nettó gazdasági növekedési várakozások 39 százalékról mindössze 7 százalékra zuhantak, miközben a megkérdezettek 45 százaléka számít a globális infláció emelkedésére a következő egy évben.

A befektetői hangulat megváltozásában kulcsszerepet játszik a közel-keleti háború és az ezzel járó olajár-emelkedés. A legfőbb kockázati tényezők listáján a mesterséges intelligenciához kapcsolódó buboréktól való félelem háttérbe szorult. A helyét a geopolitikai feszültségek és az inflációs aggodalmak vették át.

Az inflációs várakozások emelkedése közvetlenül hat a kamatkilátásokra is. Míg februárban az alapkezelők 46 százaléka számított a jegybanki irányadó kamatok csökkenésére, addig márciusban ez az arány 17 százalékra esett vissza. Ezzel összefüggésben az amerikai hozamgörbe meredekebbé válására vonatkozó konszenzus is meggyengült. A februári 80 százalékról 56 százalékra csökkent azok aránya, akik ezt a forgatókönyvet valószínűnek tartják.

A kockázatos eszközök szempontjából biztató, hogy az alapkezelők csupán tizede gondolja úgy, hogy a Brent típusú kőolaj ára az év végére 90 dollár fölé emelkedik.

Ez az álláspont teljes mértékben összhangban van a határidős piacok várakozásaival.

Figyelemre méltó elmozdulás látható a novemberi félidős választásokkal kapcsolatos várakozásokban is. A megkérdezettek közel harmada számít arra, hogy a Demokrata Párt megszerzi mindkét kongresszusi kamara többségét, szemben a januári 11 százalékkal.

Parlamenti választás és piaci reakciók

