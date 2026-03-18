  • Megjelenítés
Újabb európai ország korlátozhatja az üzemanyagárakat, már ma bejelenthetik
Gazdaság

Újabb európai ország korlátozhatja az üzemanyagárakat, már ma bejelenthetik

Portfolio
Az olasz kormány az energiaárak mérséklésére készül. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint még a nap folyamán bejelenthetnek egy üzemanyagárakat csökkentő intézkedéscsomagot. Ezzel a közel-keleti konfliktus okozta áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni.

Salvini Milánóban, a legnagyobb töltőállomás-hálózatok képviselőivel tartott egyeztetése előtt nyilatkozott a sajtónak. Elmondta: nem heteken, hanem órákon belül szeretné elérni, hogy az olaszok kevesebbet fizessenek a benzinkutakon. Konkrét célként a dízel literenkénti árának 2,1 euróról 1,90 euró alá szorítását jelölte meg. A megvalósítás részleteit azonban egyelőre nem ismertette.

Az intézkedéscsomag megtárgyalására

szerda este hét órára hívtak össze kormányülést.

Olaszország korábban már jelezte, hogy a jövedéki adó mérséklésével tervezi leszorítani az üzemanyagárakat. Az ebből fakadó bevételkiesést a magasabb árak nyomán megnövekedett általános forgalmi adóból (áfa) származó többletbevételből fedeznék.

Még több Gazdaság

Napokon belül Budapestre érkezhet az amerikai alelnök

A vita nem az, hogy „jó-e az AI”, hanem hogy ki neveli a gyereket valójában

Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán

A miniszterelnök-helyettes az állami irányítás alatt álló Eni energiavállalatot és más ágazati szereplőket is egyeztetésre hívott. Kiemelte: végső esetben különadót vethetnek ki az energiaszektor extraprofitot realizáló vállalataira, bár reméli, hogy erre nem lesz szükség. Olaszország egyébként már korábban megemelte az energiacégeket terhelő regionális termelési adót (IRAP). Ez az intézkedés 2028-ig mintegy egymilliárd euró többletbevételt hozhat az államkasszának.

A magas energiaárak komoly politikai kihívást jelentenek Giorgia Meloni miniszterelnök számára. Ez különösen igaz a március 22-23-i népszavazás közeledtével. Ezen a voksoláson a kormány megosztó igazságügyi reformjáról döntenek majd az olasz választópolgárok.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Egyre többet suttognak 2022 szelleméről – Megint térdre kényszeríti Magyarországot az energiaár-sokk?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility