Újabb európai ország korlátozhatja az üzemanyagárakat, már ma bejelenthetik

Az olasz kormány az energiaárak mérséklésére készül. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint még a nap folyamán bejelenthetnek egy üzemanyagárakat csökkentő intézkedéscsomagot. Ezzel a közel-keleti konfliktus okozta áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni.

Salvini Milánóban, a legnagyobb töltőállomás-hálózatok képviselőivel tartott egyeztetése előtt nyilatkozott a sajtónak. Elmondta: nem heteken, hanem órákon belül szeretné elérni, hogy az olaszok kevesebbet fizessenek a benzinkutakon. Konkrét célként a dízel literenkénti árának 2,1 euróról 1,90 euró alá szorítását jelölte meg. A megvalósítás részleteit azonban egyelőre nem ismertette.

Az intézkedéscsomag megtárgyalására

szerda este hét órára hívtak össze kormányülést.

Olaszország korábban már jelezte, hogy a jövedéki adó mérséklésével tervezi leszorítani az üzemanyagárakat. Az ebből fakadó bevételkiesést a magasabb árak nyomán megnövekedett általános forgalmi adóból (áfa) származó többletbevételből fedeznék.

A miniszterelnök-helyettes az állami irányítás alatt álló Eni energiavállalatot és más ágazati szereplőket is egyeztetésre hívott. Kiemelte: végső esetben különadót vethetnek ki az energiaszektor extraprofitot realizáló vállalataira, bár reméli, hogy erre nem lesz szükség. Olaszország egyébként már korábban megemelte az energiacégeket terhelő regionális termelési adót (IRAP). Ez az intézkedés 2028-ig mintegy egymilliárd euró többletbevételt hozhat az államkasszának.

A magas energiaárak komoly politikai kihívást jelentenek Giorgia Meloni miniszterelnök számára. Ez különösen igaz a március 22-23-i népszavazás közeledtével. Ezen a voksoláson a kormány megosztó igazságügyi reformjáról döntenek majd az olasz választópolgárok.

Forrás: Reuters

