Videó: bődületes hibát követett el Oroszország, Ukrajna nem is volt rest kihasználni

A páncéltörő aknákat

egy erdős területen tartották, és nem is álcázták, így könnyű célpontnak bizonyultak az ukrán drónok számára.

Az ukrán drónerők jelentése szerint pilóta nélküli repülőkkel megsemmisítettek továbbá egy Z-STS „Ahmat” páncélozott járművet, amelyet a csecsen különleges erők használnak. Emellett teherautók, kisteherautók és pick-upok is sikeres támadások célpontjai voltak.

Az eredetileg a Telegramon közzétett videófelvételen bemutatták a sikeres találatokat.

Operators of the 413th Battalion of Unmanned Systems 'RAID' destroyed a poorly hidden cache of anti-tank mines and struck a Z-STS pic.twitter.com/zgW6gDPD9q