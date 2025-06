Egy fiatal állítja: Trump alelnökét kifigurázó mém miatt nem engedték belépni Amerikába

A Mads Mikkelsen néven azonosított fiatal – beszámolója szerint – június 11-én érkezett a New Jersey-i Newark repülőterére, ahol az Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökei félrevonták és egy cellában tartották őrizetben.

A norvég Nordlys hírportálnak nyilatkozva Mikkelsen elmondta,

az ügynökök 5000 dolláros bírsággal vagy öt év börtönbüntetéssel fenyegették meg, ha nem adja át telefonja jelszavát.

A férfi szerint mindez hatalommal való visszaéléssel ért fel.

ICE detained a Norwegian tourist who had a JD Vance meme on their phone. They weren't allowed to enter the country.These are the same people who blame Europe for a lack of free speech. pic.twitter.com/AFBjfAKOsz https://t.co/AFBjfAKOsz