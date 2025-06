Lecsapott az ukrán hírszerzés: megsemmisültek Oroszország egyik legmodernebb vadászbombázói

Dróntámadást hajtottak végre Volgográd megyében az ukrán hírszerzés egységei, ebben összesen négy gépet sikerült megrongálniuk:

Az Ukrán Fegyveres Erők Különleges Műveleti Erői és az Ukrán Biztonsági Szolgálat közös különleges műveletet hajtottak végre, amelynek eredményeként két orosz Szu-34-es vadászbombázó megsemmisítésre és két másik megrongálására került sor a Marinovka repülőtéren

– írták.

