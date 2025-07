Az orosz erők a határt átlépve betörhettek Harkiv megye északkeleti részén, és elfoglalhatták Dehtjarne települést.

A falu közelében nincs nagy ukrán katonai jelenlét, de az oroszoknak így is két napba telhetett a terület megtisztítása és biztosítása.

In the Velykyi Burluk direction, Russian forces crossed the international border at a new point and captured the village of Dehtyarne.Russian froces advanced from the areas of the villages of Savvin and Gaevka in Belgorod Oblast, crossing the international border at the… pic.twitter.com/pEQ6jlQ1yz https://t.co/pEQ6jlQ1yz