Váratlan fordulat: Amerika falba ütközött, nem engedték be a katonai gépeit az európai országba

Svájc a semlegességi törvényére hivatkozva elutasította két amerikai katonai és állami repülőgép átrepülési kérelmét, míg három másiknak engedélyt adott – közölte szombaton a svájci kormány.

A berni vezetés közleményében kifejtette, hogy a semlegességi törvény tiltja a fegyveres konfliktusban részt vevő felek olyan átrepüléseit, amelyek katonai célokat szolgálnak. Ezzel szemben engedélyezettek a humanitárius és egészségügyi célú járatok, ideértve a sebesültek szállítását is.

Szintén zöld utat kaphatnak azok az átrepülések, amelyek nem kapcsolódnak az adott konfliktushoz.

A határozat ismételten rámutat arra, hogy Svájc aktívan érvényesíti a semlegességi státuszából fakadó kötelezettségeit. A hatóságok minden esetben egyedi elbírálás alapján, az egyes repülések célja szerint döntenek az engedélyek kiadásáról vagy megtagadásáról. Az öt amerikai kérelemből kettő feltehetően katonai jellegű volt. A három engedélyezett átrepülés viszont maradéktalanul megfelelt a jogszabályi feltételeknek.

Forrás: Reuters

