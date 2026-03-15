Példátlan letartóztatási hullám indult: belülről segítették az ellenséget a legérzékenyebb bázisok kilövésében?

A félhivatalos Taszním hírügynökség jelentése szerint az északnyugati országrészben
húsz embert vettek őrizetbe.
Őket a tartományi ügyészség azzal vádolja, hogy iráni katonai és biztonsági létesítmények helyadatait továbbították Izraelnek. Az ország északkeleti térségében – amelyet a légicsapások eddig viszonylag elkerültek –
további tíz embert tartóztattak le.
Közülük többeket azzal gyanúsítanak, hogy érzékeny helyszínekről és gazdasági infrastruktúrákról gyűjtöttek adatokat.
A Taszním beszámolója szerint az Iszlám Forradalmi Gárda hírszerzési szervezetének egyik tartományi egysége a következőképpen fogalmazott: "Miközben a cionista ellenség és az Egyesült Államok Irán megtámadására készül,
zsoldosokat és kémeket aktiválnak, hogy zavargásokat robbantsanak ki.
A nyugati Loresztán tartományban szintén őrizetbe vettek három embert, akiket "a közvélemény megzavarásával és gyászszimbólumok elégetésével" gyanúsítanak.
A letartóztatási hullám annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a Reuters értesülései szerint Izrael a közelmúltban új szakaszba léptette katonai műveleteit. A hadsereg ugyanis helyi informátoroktól kapott hírszerzési adatok alapján kezdte célba venni az iráni biztonsági ellenőrzőpontokat.
Januárban, hetekkel az Egyesült Államok és Izrael jelenlegi iráni hadműveleteinek megindulása előtt széles körű kormányellenes tüntetések zajlottak Iránban. Ezeket a hatóságok az Iszlám Köztársaság történetének legsúlyosabb megtorlásával fojtották el. Az iráni vezetés már akkor is Izraelt és az Egyesült Államokat vádolta azzal, hogy "erőszakos zavargásokat" szítanak a teokratikus rendszer megdöntése érdekében.
