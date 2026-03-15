Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Máris megjött a cáfolat Trump állításaira: Irán vezetője él és virul
Irán külügyminisztere cáfolta, hogy az ország legfelsőbb vezetőjével bármi baj történt volna, miután Donald Trump arról találgatott, hogy Modzstaba Hámenei talán már nem él
Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt állította, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője talán már nem is él. Tette ezt annak ellenére, hogy az iráni televízió a héten még felolvasta a nevében kiadott nyilatkozatot, amelyben a Hormuzi-szoros blokádjának folytatását ígérte.
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, folytatja az iráni háborút
Donald Trump amerikai elnök elutasította az Iránnal kötendő megállapodás aktuális feltételeit, és addig nem hajlandó békét kötni, amíg Irán nem adja fel nukleáris törekvéseit.
Több száz gyermek eshetett áldozatául az Iránt ért légicsapásoknak
Több mint 200 gyermek vesztette életét az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban a minisztérium szerint. Az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban legalább 202 gyermek és 223 nő vesztette életét, köztük három várandós nő – közölte az iráni egészségügyi minisztérium. A Fars hírügynökség által kiadott közlemény szerint az áldozatul esett gyermekek közül 12-en ötévesnél fiatalabbak voltak.
Al Jazeera
Asztalra csapott Zelenszkij: megvan, mit kér cserébe a közel-keleti háborús szerepvállalásért
Ukrajna pénzt és technológiát kér cserébe azért, hogy segítsen a közel-keleti országoknak védekezni az iráni dróntámadások ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután Kijev szakértőket küldött a térség négy országába.
Visítanak a szirénák, számos rakétát lőtt Izraelre a Hezbollah
Mintegy 10 rakétát lőhetett ki a Hezbollah az izraeli Haifa térségére, sérültekről egyelőre nincs hír.
Irán ismét az öbölmenti arab országokat lőtte
Irán rakétákkal és drónokkal támadta Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint - számolt be a Times of Israel. Bahreinben szirénák szólaltak meg az Irán felől érkező támadás előtt, míg az Egyesült Arab Emírségek rakétatámadásról számolt be, és arra kérte a lakosokat, hogy keressenek menedéket biztonságos helyeken. Szaúd-Arábia Védelmi Minisztériuma közölte, hogy rendszereik 10 drónt fogtak el és semmisítettek meg a főváros, Rijád, valamint a királyság keleti régiója felett.
Iszonyatosan megfenyegette Netanjahut az Iráni Forradalmi Gárda
Az Iráni Forradalmi Gárda saját honlapján fogalmazta meg a fenyegetést: amíg életben van Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, addig keresni fogják, és ha megtalálják, elteszik láb alól.
Amerikai nagykövetséget ért támadás, Irán felrobbantott egy kritikus olajkikötőt – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.
„Vissza kell szerezni a demokráciát, míg nem késő” – Acemoglu interjúja a neves filozófussal
A Nobel-díjas közgazdász és Michael J. Sandel többek között a piacok korlátairól, a tech cégek befolyásáról beszélgetett.
Egy dán ötlet nagyban javíthatja az idősek életminőségét – Hazai városokban is elérhető a kezdeményezés
Önkéntesek riksákkal viszik biciklis kiruccanásokra idősotthonok lakóit.
Kritikus pillanatban mutatott gyengeséget Európa legerősebb hatalma – Összeomlás szélére került a jól bevált stratégia?
Kényes egyensúlyt próbál találni Friedrich Merz, de egyre nehezebben megy neki.
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.