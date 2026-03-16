  • Megjelenítés
Dörzsölik a tenyerüket Moszkvában: olyan történt az orosz olajjal, amilyet még sosem láttunk
Globál

Portfolio
Rekordszintre emelkedett az Indiába szállított orosz Urals típusú kőolaj ára, miután az Egyesült Államok kiterjesztette a már tengeren lévő orosz nyersolajszállítmányok megvásárlását engedélyező szankciós mentességet - írja a Bloomberg.

Az Argus Media adatai szerint az India nyugati partjainál kirakodott orosz Urals nyersolaj hordónkénti ára pénteken 98,93 dollárra ugrott.

Ez a legmagasabb szint azóta, hogy Oroszország 2022 elején, az Ukrajna elleni invázió nyomán átirányította kőolajexportját India felé.

Az áremelkedés hátterében a közel-keleti háború miatt globálisan is dráguló olaj áll. Az orosz kőolaj Indiába szállított árának a Brent jegyzésárhoz viszonyított árengedménye hordónként mindössze 4,80 dollárra szűkült, ami több mint négy hónapos mélypontot jelent.

Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten adta ki második engedélyét, amely immár

Még több Globál

bármely ország számára lehetővé teszi a már úton lévő orosz olajszállítmányok átvételét.

Ez az intézkedés kiterjesztette azt az ideiglenes mentességet, amelyet korábban kizárólag India kapott meg. A Donald Trump-kormányzat célja, hogy a harmadik hete tartó közel-keleti háború közepette enyhítse az olajpiacra nehezedő nyomást.

A márciusi amerikai jóváhagyást követően az indiai finomítók – köztük az Indian Oil Corp. és a Reliance Industries – mintegy 30 millió hordónyi, addig eladatlan tengeri orosz nyersolajat vásároltak fel.

Az Urals ára Oroszország nyugati kikötőiben pénteken átlagosan 73,73 dolláron állt hordónként, ami 2024 közepe óta a legmagasabb érték.

Ez jóval meghaladja az orosz költségvetésben az idei évre tervezett 59 dolláros átlagárat.

Vlagyimir Putyin a múlt héten arra szólította fel az orosz olaj- és gázipari vállalatokat, hogy használják ki az emelkedő nyersanyagárakat. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a drágulás "minden bizonnyal átmeneti" lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility