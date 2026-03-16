Dörzsölik a tenyerüket Moszkvában: olyan történt az orosz olajjal, amilyet még sosem láttunk

Az Argus Media adatai szerint az India nyugati partjainál kirakodott orosz Urals nyersolaj hordónkénti ára pénteken 98,93 dollárra ugrott.

Ez a legmagasabb szint azóta, hogy Oroszország 2022 elején, az Ukrajna elleni invázió nyomán átirányította kőolajexportját India felé.

Az áremelkedés hátterében a közel-keleti háború miatt globálisan is dráguló olaj áll. Az orosz kőolaj Indiába szállított árának a Brent jegyzésárhoz viszonyított árengedménye hordónként mindössze 4,80 dollárra szűkült, ami több mint négy hónapos mélypontot jelent.

Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten adta ki második engedélyét, amely immár

bármely ország számára lehetővé teszi a már úton lévő orosz olajszállítmányok átvételét.

Ez az intézkedés kiterjesztette azt az ideiglenes mentességet, amelyet korábban kizárólag India kapott meg. A Donald Trump-kormányzat célja, hogy a harmadik hete tartó közel-keleti háború közepette enyhítse az olajpiacra nehezedő nyomást.

A márciusi amerikai jóváhagyást követően az indiai finomítók – köztük az Indian Oil Corp. és a Reliance Industries – mintegy 30 millió hordónyi, addig eladatlan tengeri orosz nyersolajat vásároltak fel.

Az Urals ára Oroszország nyugati kikötőiben pénteken átlagosan 73,73 dolláron állt hordónként, ami 2024 közepe óta a legmagasabb érték.

Ez jóval meghaladja az orosz költségvetésben az idei évre tervezett 59 dolláros átlagárat.

Vlagyimir Putyin a múlt héten arra szólította fel az orosz olaj- és gázipari vállalatokat, hogy használják ki az emelkedő nyersanyagárakat. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a drágulás "minden bizonnyal átmeneti" lesz.

