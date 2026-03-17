  • Megjelenítés
Sosem látták még ennyire dühösnek Trumpot: azt mondják, végzetes törés jön most a NATO-ban
Globál

Sosem látták még ennyire dühösnek Trumpot: azt mondják, végzetes törés jön most a NATO-ban

Portfolio
Donald Trump elnök sosem volt még olyan dühös mint most, hogy kiderült, hogy a NATO tagállamai nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szoros biztosításában, a fejlemény miatt pedig a republikánus szenátorok egy része is elkezdte kérdőre vonni a katonai szövetség értelmét – írta ki X-oldalára Lindsey Graham republikánus szenátor.

Graham azt írta: most beszélt Trump elnökkel arról, hogy az európai NATO-tagállamok nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szoros biztosításában, holott szerinte ez „inkább Európa érdekében áll, nem pedig Amerika érdekében.”

Soha nem hallottam még ilyen dühösnek. Osztozom a dühében, annak fejében, hogy mi forog kockán”

– írja Graham.

A szenátor kritizálja az európai NATO-tagállamokat, mivel szerinte az, hogy Irán atombombához juthat, őket is ugyanúgy fenyegeti, az öreg kontinens országai pedig semmit nem tudtak érdemben tenni eddig azért, hogy nem építhessen Teherán nukleáris fegyvert.

Még több Globál

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Kimondta Trump, amit sokan vártak: egy évtizedre tönkretették az ellenséget, jöhet az amerikai kivonulás

Bejelentette Donald Trump: meghozta a döntést - Elhalasztja a találkozót, amire a fél világ várt

A következményei annak, hogy nem jött érdemi segítség a Hormuzi-szoros nyitva tartásához széles körű és súlyos lesz Európa és Amerika közt”

– írja.

Graham úgy látja, hogy alapvetően támogatja a szövetségi rendszereket, viszont

egy ilyen, valós teszt idején most erősen kérdőre vonom ezeknek a szövetségeknek az értékét.”

Hozzáteszi: biztos benne, hogy hozzá hasonlóan éreznek most más szenátorok is.

Lindsey Graham szenátor az Irán elleni katonai akció egyik legnagyobb támogatója, állítólag ő volt az egyik kulcsembere annak a körnek, amely meggyőzte az elnököt arról, hogy fontos egyszer és mindenkorra leszámolni a perzsa állammal.

Kapcsolódó cikkünk

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility