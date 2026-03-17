Sosem látták még ennyire dühösnek Trumpot: azt mondják, végzetes törés jön most a NATO-ban

Graham azt írta: most beszélt Trump elnökkel arról, hogy az európai NATO-tagállamok nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szoros biztosításában, holott szerinte ez „inkább Európa érdekében áll, nem pedig Amerika érdekében.”
Soha nem hallottam még ilyen dühösnek. Osztozom a dühében, annak fejében, hogy mi forog kockán”
– írja Graham.
A szenátor kritizálja az európai NATO-tagállamokat, mivel szerinte az, hogy Irán atombombához juthat, őket is ugyanúgy fenyegeti, az öreg kontinens országai pedig semmit nem tudtak érdemben tenni eddig azért, hogy nem építhessen Teherán nukleáris fegyvert.
A következményei annak, hogy nem jött érdemi segítség a Hormuzi-szoros nyitva tartásához széles körű és súlyos lesz Európa és Amerika közt”
– írja.
Graham úgy látja, hogy alapvetően támogatja a szövetségi rendszereket, viszont
egy ilyen, valós teszt idején most erősen kérdőre vonom ezeknek a szövetségeknek az értékét.”
Hozzáteszi: biztos benne, hogy hozzá hasonlóan éreznek most más szenátorok is.
Lindsey Graham szenátor az Irán elleni katonai akció egyik legnagyobb támogatója, állítólag ő volt az egyik kulcsembere annak a körnek, amely meggyőzte az elnököt arról, hogy fontos egyszer és mindenkorra leszámolni a perzsa állammal.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
