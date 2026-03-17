Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

A Dél-Libanonban zajló harci események miatt az izraeli hadsereg felszólította Bejrútot, hogy a Zahrani folyótól délre fekvő területeket evakuálják.

A légicsapások folytatódnak, mivel az izraeli védelmi erők nagy erőkkel működnek a térségben. Ezért biztonságuk érdekében ismételten arra kérjük Önöket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, és haladéktalanul menjenek a Zahrani folyótól északra

- jelentette ki Avichay Adraee ezredes, a hadsereg szóvivője.

(Times of Israel)