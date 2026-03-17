  • Megjelenítés
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Globál

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Portfolio
Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.
Megosztás

Izrael végezhetett Irán egyik legfontosabb vezetőjével

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban.

A bejelentés szerint az akció sikerrel járt, a félkatonai szervezetek vezetője életét vesztette.

A Baszidzs kulcsfontosságú szereplő az ország belbiztonságánál, a fegyveresek a hatóságok segítségére tudnak segíteni az olyan eseményeknél, min például a tüntetések leverése.

(Iran International)

Megosztás

Izrael lecsapott az éj leple alatt: célba vették a rezsim egyik legfontosabb vezetőjét, ez mindent megváltoztathat

Izrael az éjszaka légicsapást hajtott végre Iránban. A támadás célpontja Ali Laridzsáni, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára volt. Emellett az elmúlt napokban a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet vezetőit is célba vették iráni területen - írta az Iran International.

Megosztás

Áttörés a Hormuzi-szorosnál: megállapodás született az egyik legnagyobb olajhatalommal

A legfrissebb információk szerint megállapodást kötött a Perzsa-öböl térségének egyik legnagyobb kitermelője Iránnal – írja az Al-Dzsazíra.

Megosztás

Robbanások Teheránban

Ezekben a pillanatokban jelentettek robbanásokat Irán fővárosából. Egyelőre kevés információ áll rendelkezésre a célpontokról.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Jeruzsálem kiadta a parancsot: evakuálni kell a Zahrani folyótól délre

A Dél-Libanonban zajló harci események miatt az izraeli hadsereg felszólította Bejrútot, hogy a Zahrani folyótól délre fekvő területeket evakuálják.

A légicsapások folytatódnak, mivel az izraeli védelmi erők nagy erőkkel működnek a térségben. Ezért biztonságuk érdekében ismételten arra kérjük Önöket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, és haladéktalanul menjenek a Zahrani folyótól északra

- jelentette ki Avichay Adraee ezredes, a hadsereg szóvivője.

(Times of Israel)

Megosztás

Izrael parancsnoki központokat támadt

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Teheránban, Sirázban és Tabrizban rakétagyártó telephelyeket, parancsnoki központokat és légvédelmi rendszereket támadott.

(Iran International)

Megosztás

Teheránban 12 ezer épület sérült eddig

Az amerikai-izraeli támadások következtében az iráni fővárosban eddig már mintegy 12 ezer épület rongálódott meg. Erről Mohammad Sadegh Motamadian, a város kormányzója beszélt.

Megosztás

Kémkedés miatt indultak letartóztatások

Iránban a hatóságok az ország északkeleti részén 10 külföldit állítottak elő, mivel a gyanú szerint külföldi hatalmaknak gyűjtöttek információkat érzékeny területeken.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Titokban megindult az egyezkedés: mást gondol Amerika és Irán a békéről, de nem ez a legnagyobb probléma

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter között az elmúlt napokban újraéledt a közvetlen kommunikációs csatorna. Ez az első ismert kapcsolatfelvétel a felek között a háború több mint két héttel ezelőtti kitörése óta - írta az Axios.

Megosztás

Robbanásokat lehetett hallani Dubajban

A hajnali órákban robbanásokat lehetett hallani az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városában, Dubajban. A jelentések szerint a légvédelem léphetett működésbe.

(Times of Israel)

Megosztás

Drónokat észleltek Szaúd-Arábiában

A szaúd-arábiai védelmi minisztérium jelentése szerint két drónt semlegesítettek az ország keleti területein. Korábban azt mondták, hogy összesen 12 támadó eszközt hatástalanítottak.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Minden jel szerint Trump pontosan tudta, milyen következményei lehetnek a háborúnak, mégis támadást indított

Jelentések szerint az Egyesült Államok elnökét részletesen tájékoztatták Irán megtámadásának lehetséges következményeivel, ennek ellenére a hadművelet megkezdése mellett döntött – írja a Reuters.

Megosztás

Kongatják a vészharangot: valójában tehetetlen Amerika a Hormuzi-szorosban

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára szerint a haditengerészeti kíséretek sem garantálják a kereskedelmi hajók biztonságát a Hormuzi-szorosban - írta a Financial Times.

Megosztás

Katart támadták hajnalban

A kora reggeli órákban Katarból jelentettek támadást. Az elmondások alapján a monarchiában egy ballisztikus rakétát semlegesített a légvédelem. Nem sokkal később közölték hogy a lehulló törmelék egy ipari zónában okozott tüzet, ezzel jelenleg is küzdenek a hatóságok.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Robbanások Bagdadban

Beszámolók szerint robbanásokat lehetett hallani Irak fővárosában, Bagdadban, ahol amerikai és Irán által támogatott csoportok mértek csapást egymásra. Egy épületet az Egyesült Államok támadt meg, amelyet iráni síita milicisták használnak, erre légibombát dobtak. Az amerikai nagykövetséget dróntámadás érte. Az események során összesen négy ember vesztette az életét.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility