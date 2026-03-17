Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael végezhetett Irán egyik legfontosabb vezetőjével
Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban.
A bejelentés szerint az akció sikerrel járt, a félkatonai szervezetek vezetője életét vesztette.
A Baszidzs kulcsfontosságú szereplő az ország belbiztonságánál, a fegyveresek a hatóságok segítségére tudnak segíteni az olyan eseményeknél, min például a tüntetések leverése.
Izrael lecsapott az éj leple alatt: célba vették a rezsim egyik legfontosabb vezetőjét, ez mindent megváltoztathat
Izrael az éjszaka légicsapást hajtott végre Iránban. A támadás célpontja Ali Laridzsáni, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára volt. Emellett az elmúlt napokban a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet vezetőit is célba vették iráni területen - írta az Iran International.
Áttörés a Hormuzi-szorosnál: megállapodás született az egyik legnagyobb olajhatalommal
A legfrissebb információk szerint megállapodást kötött a Perzsa-öböl térségének egyik legnagyobb kitermelője Iránnal – írja az Al-Dzsazíra.
Robbanások Teheránban
Ezekben a pillanatokban jelentettek robbanásokat Irán fővárosából. Egyelőre kevés információ áll rendelkezésre a célpontokról.
Jeruzsálem kiadta a parancsot: evakuálni kell a Zahrani folyótól délre
A Dél-Libanonban zajló harci események miatt az izraeli hadsereg felszólította Bejrútot, hogy a Zahrani folyótól délre fekvő területeket evakuálják.
A légicsapások folytatódnak, mivel az izraeli védelmi erők nagy erőkkel működnek a térségben. Ezért biztonságuk érdekében ismételten arra kérjük Önöket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, és haladéktalanul menjenek a Zahrani folyótól északra
- jelentette ki Avichay Adraee ezredes, a hadsereg szóvivője.
Izrael parancsnoki központokat támadt
Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Teheránban, Sirázban és Tabrizban rakétagyártó telephelyeket, parancsnoki központokat és légvédelmi rendszereket támadott.
Teheránban 12 ezer épület sérült eddig
Az amerikai-izraeli támadások következtében az iráni fővárosban eddig már mintegy 12 ezer épület rongálódott meg. Erről Mohammad Sadegh Motamadian, a város kormányzója beszélt.
Kémkedés miatt indultak letartóztatások
Iránban a hatóságok az ország északkeleti részén 10 külföldit állítottak elő, mivel a gyanú szerint külföldi hatalmaknak gyűjtöttek információkat érzékeny területeken.
Titokban megindult az egyezkedés: mást gondol Amerika és Irán a békéről, de nem ez a legnagyobb probléma
Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter között az elmúlt napokban újraéledt a közvetlen kommunikációs csatorna. Ez az első ismert kapcsolatfelvétel a felek között a háború több mint két héttel ezelőtti kitörése óta - írta az Axios.
Robbanásokat lehetett hallani Dubajban
A hajnali órákban robbanásokat lehetett hallani az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városában, Dubajban. A jelentések szerint a légvédelem léphetett működésbe.
Drónokat észleltek Szaúd-Arábiában
A szaúd-arábiai védelmi minisztérium jelentése szerint két drónt semlegesítettek az ország keleti területein. Korábban azt mondták, hogy összesen 12 támadó eszközt hatástalanítottak.
Minden jel szerint Trump pontosan tudta, milyen következményei lehetnek a háborúnak, mégis támadást indított
Jelentések szerint az Egyesült Államok elnökét részletesen tájékoztatták Irán megtámadásának lehetséges következményeivel, ennek ellenére a hadművelet megkezdése mellett döntött – írja a Reuters.
Kongatják a vészharangot: valójában tehetetlen Amerika a Hormuzi-szorosban
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára szerint a haditengerészeti kíséretek sem garantálják a kereskedelmi hajók biztonságát a Hormuzi-szorosban - írta a Financial Times.
Katart támadták hajnalban
A kora reggeli órákban Katarból jelentettek támadást. Az elmondások alapján a monarchiában egy ballisztikus rakétát semlegesített a légvédelem. Nem sokkal később közölték hogy a lehulló törmelék egy ipari zónában okozott tüzet, ezzel jelenleg is küzdenek a hatóságok.
Robbanások Bagdadban
Beszámolók szerint robbanásokat lehetett hallani Irak fővárosában, Bagdadban, ahol amerikai és Irán által támogatott csoportok mértek csapást egymásra. Egy épületet az Egyesült Államok támadt meg, amelyet iráni síita milicisták használnak, erre légibombát dobtak. Az amerikai nagykövetséget dróntámadás érte. Az események során összesen négy ember vesztette az életét.
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború aktualitásaival.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
