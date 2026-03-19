Keményen fellép Kína a fentanil-bűnözés ellen

A közép-kínai Hupej tartomány hatóságai különleges akció keretében 22, fentanillal kapcsolatos bűncselekményt vizsgáltak - közölte csütörtökön a tartományi kábítószer-ellenes bizottság.

A közlemény szerint a 2025 decemberében indított művelet során február végéig hét embert őrizetbe vettek, további tizenkét személy ellen pedig eljárást indítottak. Egy embert ideiglenesen őrizetbe helyeztek, míg négy vállalatot szankciókkal sújtottak.

Az akció a közbiztonsági minisztérium iránymutatása alapján indult, és

a teljes ellátási lánc - a gyártás, forgalmazás, tárolás és export - ellenőrzésére összpontosított.

Egy kiemelt ügyben, amely amerikai kábítószer-ellenes hatóságoktól kapott információk alapján indult, a nyomozók felszámoltak egy hálózatot, amely államilag szabályozott új pszichoaktív anyagokkal és II. kategóriájú, kábítószer előállításához használt vegyi anyagokkal kereskedett - közölték.

A tartományi székhely, Vuhan közbiztonsági szerveinek tájékoztatása szerint a rendőrség elfogta annak a vállalatnak a tényleges irányítóját, amely lorazepámot - egy államilag ellenőrzött pszichotróp gyógyszert - valamint egyéb szabályozott pszichoaktív stimulánsokat és alapanyagokat értékesített.

A hatóságok az akció során fokozottan vizsgálták a fentanil-alapanyagokkal kapcsolatos illegális tevékenységeket, erősítették a források ellenőrzését, valamint internetes ellenőrzéseket is végeztek. Ennek eredményeként több mint 200, szabálytalanul működő vállalkozásokhoz köthető weboldalt zártak be - tették hozzá.

A fentanil kérdése az elmúlt években visszatérő téma volt az Egyesült Államok és Kína közötti egyeztetéseken,

mivel az amerikai hatóságok szerint a kábítószer előállításához szükséges anyagok egy része Kínából származik.

A kínai hatóságok korábban több intézkedést is bejelentettek az ellenőrzés szigorítására, és a nemzetközi együttműködés erősítésére, valamint a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására szólítottak fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images