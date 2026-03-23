Bekövetkezett a legrosszabb a szélerőműnél: lángolva zuhantak a mélybe a hatalmas lapátok

A helyi tűzoltóság és a Kjongbuk tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a tűz helyi idő szerint 13 óra 11 perckor keletkezett egy Szöultól mintegy 240 kilométerre délkeletre fekvő szélerőműparkban.

A három áldozat az üzemeltető cég alkalmazottja volt. A lángok felcsapásakor éppen karbantartási munkálatokat végeztek a berendezésen.

3 maintenance workers die inside a wind turbine after it caught fire in Yeongdeok, South Korea. Officials deployed 11 helicopters, 148 personnel and 50 vehicles to put out the fire. pic.twitter.com/SlLEnfCF4Y https://t.co/SlLEnfCF4Y — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026

Két munkással kezdetben nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Az ő halálukat a rendőrség csak később erősítette meg. A tűzoltók dolgát megnehezítette, hogy a lángokat nem sikerült azonnal megfékezni, így sokáig nem tudtak bejutni a szerkezetbe.

A szélturbina három lapátjából kettő teljesen leégett, majd a földre zuhant. A tűz a közeli domboldal növényzetére is átterjedt. A katasztrófavédelem az oltási munkálatokhoz 11 helikoptert és egy 148 fős egységet vezényelt a helyszínre. A hatóságok tájékoztatása szerint a tüzet mintegy 70 százalékban már sikerült körülhatárolni.

Címlapkép forrása: Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images