Bekövetkezett a legrosszabb a szélerőműnél: lángolva zuhantak a mélybe a hatalmas lapátok
Hétfőn halálos tűz ütött ki egy szélerőműben a dél-koreai Jongdok megyében. A lángokban három munkás életét vesztette - közölte a Korea Times.
A helyi tűzoltóság és a Kjongbuk tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a tűz helyi idő szerint 13 óra 11 perckor keletkezett egy Szöultól mintegy 240 kilométerre délkeletre fekvő szélerőműparkban.

A három áldozat az üzemeltető cég alkalmazottja volt. A lángok felcsapásakor éppen karbantartási munkálatokat végeztek a berendezésen.

Két munkással kezdetben nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Az ő halálukat a rendőrség csak később erősítette meg. A tűzoltók dolgát megnehezítette, hogy a lángokat nem sikerült azonnal megfékezni, így sokáig nem tudtak bejutni a szerkezetbe.

A szélturbina három lapátjából kettő teljesen leégett, majd a földre zuhant. A tűz a közeli domboldal növényzetére is átterjedt. A katasztrófavédelem az oltási munkálatokhoz 11 helikoptert és egy 148 fős egységet vezényelt a helyszínre. A hatóságok tájékoztatása szerint a tüzet mintegy 70 százalékban már sikerült körülhatárolni.

