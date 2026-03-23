Kacsa lenne Trump nagy bejelentése? – Jönnek Iránból a reakciók, furcsa helyzet állt elő
Donald Trump elnök nemrég bejelentette, hogy elkezdtek tárgyalni Teheránnal az iráni háború de-eszkalációjáról, Iránból több forrás is arról értekezett egymástól függetlenül, hogy nem volt semmilyen kapcsolatfelvétel.

Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban „nagyon jó és eredményes” tárgyalásokat folytatott, így egyelőre elhalasztja az iráni energetikai infrastruktúra elleni katonai csapásokat.

Az iráni kormány még hivatalosan nem reagált Donald Trump bejelentésére, nem hivatalos csatornákon keresztül viszont lényegében cáfolták a tárgyalásokról szóló híreket és bejelentették:

Trump megfutamodott.

Erről adott ki nyilatkozatot Irán kabuli nagykövetsége, a forradalmi gárdához köthető Farsz hírügynökség és Szejed Mohamed Marandi iráni politikai elemző is.

Irán szerint azzal sikerült „megijeszteni” Donald Trumpot, hogy bejelentették, hogy elkezdik szétlőni Nyugat-Ázsia különféle országainak erőműveit.

Fontos hangsúlyozni: Amerika és Irán közt háborús helyzet van, ilyen nexusban mindkét félnek fontos, hogy győztesként jöjjön ki a szituációból. Az, hogy Irán arról kommunikál, hogy „megijesztették” Trumpot, sarokba szorították Amerikát, nem feltétlen jelenti azt, hogy tényleg semmilyen kommunikáció nincs a felek között.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

