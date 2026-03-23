Lezuhant Kolumbiában egy repülőgép, 125 emberrel a fedélzeten

Röviddel a felszállás után lezuhant egy katonai szállítógép Kolumbiában. A fedélzeten 125-en tartózkodtak, a mentőegységek eddig 77 embert tudtak kimenteni a roncsok közül.

A kolumbiai légierő Lockheed Martin gyártmányú, Hercules C-130-as típusú repülőgépe hétfőn zuhant le az ország déli, amazóniai régiójában. A szerencsétlenség röviddel azután történt, hogy a gép felszállt a perui határ közelében fekvő Puerto Leguizamóban. A fedélzeten 114 utas és 11 fős személyzet tartózkodott, valamennyien katonák voltak. Fernando Silva, a légierő parancsnoka a közösségi médiában közzétett videóüzenetében közölte, hogy a baleset okát még vizsgálják.

A helyszínről készült felvételeken sűrű füstoszlopok láthatók a roncsok felett. Az egyik videón jól kivehető, ahogy a gép mindössze másodpercekkel a felszállás után a föld felé zuhan. A BluRadio helyi hírportál információi szerint

a becsapódás alig három kilométerre történt egy lakott területtől.

A kimentett személyek számáról ellentmondásos információk érkeztek. Silva először 48 túlélőről számolt be, később azonban két katonai forrás már 77 kimentett személyt erősített meg a Reuters hírügynökségnek. A balesetnek eddig 1 halálos áldozata van.

Gustavo Petro kolumbiai elnök az X-en reagált a balesetre, és reményét fejezte ki, hogy nincsenek halálos áldozatok.

Az államfő egyúttal élesen bírálta a hadsereg modernizációját hátráltató bürokratikus akadályokat.

Nem engedélyezek további halasztásokat, fiataljaink élete a tét

– írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy a feladatnak meg nem felelő civil és katonai tisztviselőket el kell bocsátani. Hugo Lopez, a fegyveres erők főparancsnoka megígérte, hogy a vizsgálatot "a legnagyobb felelősséggel, emberséggel és átláthatósággal" fogják lefolytatni.

A Hercules C-130-as típust az 1950-es években állították hadrendbe, Kolumbia pedig az 1960-as évek végén szerezte be az első ilyen gépeket. Az ország az utóbbi időszakban az Egyesült Államokból kapott újabb modellekkel kezdte lecserélni elöregedő flottáját. Február végén a bolíviai légierő egyik ugyanilyen típusú gépe zuhant le El Alto városában, abban a balesetben több mint húszan meghaltak és harmincan megsérültek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images