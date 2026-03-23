Megcáfolhatatlan bizonyítékról beszélt Zelenszkij: így segíti Oroszország Iránt

Zelenszkij Oleh Ivascsenko, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjének hétfői jelentését közölte.
Megcáfolhatatlan bizonyítékunk van arra, hogy az oroszok továbbra is hírszerzési információkkal látják el az iráni rezsimet. Oroszország a saját jelhírszerzési és elektronikus hírszerzési képességeit, valamint a közel-keleti partnerekkel való együttműködés során szerzett adatok egy részét is felhasználja
– írta az ukrán elnök.
Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Oleh Ivashchenko. First, we have irrefutable evidence that the Russians continue to provide intelligence to the Iranian regime. Russia is using its own signals intelligence and electronic intelligence capabilities, as well… pic.twitter.com/ij5JE0XPkX https://t.co/ij5JE0XPkX— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026
Zelenszkij a hírszerzési jelentés alapján azt írta továbbá, hogy az orosz katonai parancsnokság folyamatosan igyekszik eltúlozni az orosz erők frontvonalon elért eredményeit, majd ezeket az eltúlzott adatokat felhasználni a tárgyalási folyamat során.
Az ukrán elnök szerint hírszerzésük egyértelmű információkat szerzett arról, hogy Oroszország további földi irányítóállomások telepítését tervezi a nagy hatótávolságú drónok számára Ukrajna megszállt területein és Belaruszban. Zelenszkij „megfelelő reakciót” ígért az orosz tervekre.
Tulajdonképpen kivel tárgyalt Donald Trump? Egyszerre megjelent két név is – Ők döntik el majd az iráni háborút?
Az ajatollah még csak képbe sem került.
Történelmi fordulat: 35 év után esett el a baloldal fellegvára, ünnepel a szélsőjobb Európa legerősebb országában
Friedrich Merz öröme nem lehet felhőtlen a Rajna-vidék–Pfalzban tartott választás után.
A háttérben kötött, sötét, gigantikus üzlettel odázta el az államcsődöt az összeomlás szélére sodródott ország
A Világbank és az IMF már sokszor mondta, hogy ez a modell több kárt okoz, mint használ.
Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja
Jönnek az új, magasabb hatósági árak.
Kiderült, hogy meddig nem fog biztosan csökkenni ez az adóteher a benzinnél
Fókuszban a kiskereskedelmi adó.
Hidegleszakadás indítja be a ciklogenezist: kiadós csapadékra, havazásra van kilátás
Napok múlva átalakul az időjárás.
Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!
Jóval többet érhet a részvény.
Úgy néz ki, valami tényleg megmozdult: Trump elnök nagy bejelentést tett - Hamarosan lezárulhat az iráni háború
Nem garantálja az áttörést, de úgy fest, valami tényleg elindult.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?