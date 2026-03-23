Megcáfolhatatlan bizonyítékról beszélt Zelenszkij: így segíti Oroszország Iránt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán tájékoztatott az ukrán katonai hírszerzés legújabb jelentéséről, amely szerint bizonyítékuk van arra, hogy Oroszország titkosszolgálati információkat ad át az iráni rezsimnek.

Zelenszkij Oleh Ivascsenko, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjének hétfői jelentését közölte.

Megcáfolhatatlan bizonyítékunk van arra, hogy az oroszok továbbra is hírszerzési információkkal látják el az iráni rezsimet. Oroszország a saját jelhírszerzési és elektronikus hírszerzési képességeit, valamint a közel-keleti partnerekkel való együttműködés során szerzett adatok egy részét is felhasználja

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij a hírszerzési jelentés alapján azt írta továbbá, hogy az orosz katonai parancsnokság folyamatosan igyekszik eltúlozni az orosz erők frontvonalon elért eredményeit, majd ezeket az eltúlzott adatokat felhasználni a tárgyalási folyamat során.

Az ukrán elnök szerint hírszerzésük egyértelmű információkat szerzett arról, hogy Oroszország további földi irányítóállomások telepítését tervezi a nagy hatótávolságú drónok számára Ukrajna megszállt területein és Belaruszban. Zelenszkij „megfelelő reakciót” ígért az orosz tervekre.

Címlapkép forrása: Aldara Zarraoa/Getty Images

