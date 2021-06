Nemzetközi Sportesemények a COVID árnyékában – Kik a láthatatlan segítők?

A 2020-ról elhalasztott, 2021. május 10-én mégis elrajtolt, majd 2021. május 23-án 5 magyar aranyéremmel zárult LEN Európa-Bajnokság rendkívüli körülmények között zajlott le. A Tokiói Olimpia előtt ez volt az utolsó nagy megmérettetése és egyben kvalifikációs versenye az úszósportnak. A koronavírus-járványra való tekintettel zárt ajtók mögött zajlott eseményt, a LEN (Európai Úszószövetség), valamint a hazai szervezők, a SOTE támogatásával és iránymutatásával egy profi és biztonságos sportrendezvényként szervezte meg.

A rangos sportesemény helyszínéül a Duna Aréna és a szomszédos Dagály-strand szolgált, melynek egész területe COVID BUBORÉK-ká alakult át. Ezeket a létesítményeket március 3-tól senki sem látogathatta, csak az Európa-bajnokságon résztvevő 51 nemzet küldöttségeinek tagjai, továbbá azok, akik kiszolgálták őket. A magasszintű biztonsági intézkedések egyik egyedi megoldásaként egy belső biztonságos buborékot hoztak létre, mely kizárólag a verseny belső helyszíneire vonatkozott.

Mit takar a COVID BUBORÉK, milyen kritériumokat állítottak fel a szolgáltató vállalkozások részére, és hogyan teljesítették a világszínvonalú biztonsági intézkedéseket?

A takarításért és fertőtlenítéséért felelős társaság, a MasterClean Kft. jóvoltából bepillantást nyerhetünk a színfalak mögé.

Buboréknak minősül az edzőhelyszín, a versenyhelyszín, a szálloda és a csapatok, valamint kiszolgáló személyzet szállítására szolgáló buszok együttes meghatározása, amelyen belül a COVID-19 fertőzés valószínűsége - a SOTE által jóvágyott Protokoll járványügyi rendelkezései okán - minimális.

Ebből a meghatározásból kitűnik, hogy minden résztvevőnek - legyen az bármelyik versenyző csapat tagja, LEN tisztviselő, önkéntes, biztonsági személyzet, egészségügyi dolgozó, takarító személyzet - a rendezvény ideje alatt minden mozgása szigorúan a buborékban lévő szállodákra és a helyszínekre korlátozódott.

A Duna Aréna hivatalos szerződött szolgáltató partnereként a MasterClean Kft. által a helyszínre rendelt személyzetből 15 fő látta el a belső buborék fertőtlenítését és takarítását- vállalva azt, hogy buborék lakóként a kijelölt szálloda és a rendezvényhelyszín között, a szervezők által biztosított járművel közlekedik és naponta extrém körülmények között teljesíti a feladatokat.

A munkába állás feltétele 48 órán belül elvégzett két negatív PCR-teszt volt, amelyet 3 naponta ismételtek. A szállodába való érkezéskor újabb tesztelés következett. A szállodákba költözők akkreditációs igazolványát is csak azok után élesítették, ha az ott elvégzett második szűrésen nem akadtak fenn. Az ellenőrzések három-, illetve ötnaponként ezek után is ismétlődtek, egészen az Európa-bajnokság végéig. A kötelező maszkviselés, a távolság betartása, az általános szabályok is érvényben maradtak. A dolgozók részére külön speciális oktatási terv készült egyedi védőfelszereléssel és a verseny arculatához illeszkedő munkaruházattal.

A percre pontosan beosztott fertőtlenítési szabályzat betartása és a szigorú intézkedéseknek köszönhetően az egyedülálló körülmények között, Covid fertőzésmentesen lezajlott Úszó Eb nemcsak a résztvevő sportolók szempontjából volt sikertörténet, hanem a láthatatlan segítők, a takarításban résztvevők számára is, akik számos elismerést kaptak, mind a résztvevők, mind a nemzetközi szervezők részéről.

A cikk megjelenését a MasterClean Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images