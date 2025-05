Stratégiai eszközzé vált az iroda a munkaerő-megtartásban - Kisebb alapterület, nagyobb igények

Portfolio 2025. május 30. 09:00

Stratégiai eszközzé váltak az irodák a vállalatok számára jórészt a COVID járvány hatására, a munkakörnyezet a munkavállalók TOP3 preferenciája közé került a bérek és karrierlehetőségek mögött. Ez erősen hatott az irodatervezésre is: a korábban elterjedt „opendesk” koncepció (nincsenek dedikált munkaállomások) mellett a multifunkcionális, otthonos közösségi terek is megjelentek. A KPMG Global Services Hungary példája jól mutatja a sikeres irodaátalakítást, ahol a rugalmas hibrid munkarend mellett is pezsgő irodai élet jött létre. Noha az átalakítás jelentős pénzügyi befektetést igényelt, hosszú távon ez a ráfordítás megtérül, miközben a személyes jelenlét megőrzi kulcsfontosságú szerepét a vállalati kultúra építésében.