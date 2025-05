Drasztikus változáson ment át az irodapiac: 3-4 év telik el a kereséstől a beköltözésig

Portfolio 2025. május 05. 09:00

Az elmúlt években több szempontból is jelentős változásokon ment keresztül a hazai irodapiac. Würsching Péter, az iO Partners bérbeadási vezetője úgy látja, hogy az irodával szemben támasztott elvárások gyökeresen átalakultak, a folyamat leginkább úgy foglalható össze, hogy „ma már nem elég, ha olyan jó, mint otthon – jobbnak kell lennie, különben nem jönnek be az emberek." Az állandóan változó igények miatt az irodabérlés és - kialakítás rendkívül komplex folyamattá vált, amely Bukta Dániel, a cég senior projektmenedzsere szerint a bérleti szerződés aláírásától a beköltözésig tart, és gyakran még azután is folytatódik.