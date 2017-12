Szárnyalnak a bulinegyed lakásárai

További információkért kattints a képre!

Négy év alatt több mint duplájára emelkedtek az árak az Andrássy út - Károly körút - Rákóczi út - Nagykörút határolta területen, közkedvelt nevén a budapesti "bulinegyedben". Általánosságban egész Erzsébetvárosra elmondható, - a NAV adatai alapján - hogy az elmúlt négy évben átlagosan több mint duplájára emelkedtek a lakásárak. Ezzel a kerület dinamikusan zárkózik fel a szintén felkapott Terézváros áraihoz. Míg ugyanis a VI. kerületben az átlagos négyzetméterár jelenleg 525 ezer forint, addig a VII. kerületben is már 462 ezer. A mostani 13 százalékos különbség négy éve még 23 százalék volt.Annak köszönhetően, hogy ez a negyed vált Budapest egyik leglátogatottabb turistalátványosságává és kedvelt szálláshellyé, számtalan lakást alakítottak ki rövid távú bérlakássá, azaz befektetési céllal airbnb-zni kezdtek a tulajdonosok. Ezt sok társasház nem nézi jó szemmel - újabban lehetőségük van a társasházi szerződésben korlátozni a rövidtávú lakáskiadást. Mindenesetre az Akácfa és a Klauzál utcában a lakások átlagos négyzetméterára mostanra meghaladja az 520 ezer forintot - a 2013-as ár 240 százalékát -, míg a Kazinczy utcában ugyanez már 654 ezer forint. Az OTP Ingatlanpont valamivel több, mint 600, építés, vagy egyelőre csak értékesítés alatt álló lakásról tud a környéken, melyek átadása két éven belül várható."Sok a tetőtér-beépítés, de akad bőven foghíjtelek-beépítés is. A VI. és a VII. kerület belső részeiben épülő új lakások egyik közös jellemzője, hogy áruk jóval a kerületi átlag felett van: a négyzetméterárak 800 ezer és 1,1 millió forint között szórnak" - mondta el, aki szerint a főváros belső kerületei túl vannak az árrobbanáson, de az áremelkedés továbbra is kitart, legfeljebb csak az üteme mérséklődik valamelyest.