A koronavírus miatti gyógyszervásárlási pánik egyenlőtlenséget szül

Elek Péter, KRTK és Budapesti Corvinus Egyetem Bíró Anikó, KRTK

Bő egy évvel ezelőtt tört be életünkbe a koronavírus-járvány. Emlékszünk a tavaly márciusban kialakult pánikvásárlási rohamra is, amely a gyógyszereket is érintette. Írásunkban bemutatjuk, hogy a gyógyszer-felvásárlási láz erősebb volt és hamarabb következett be a magasabb jövedelmű járásokban az alacsonyabb jövedelmű járásokhoz képest.