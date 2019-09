Pörög a kampány, sorozatosan adják át az EU-s fejlesztéseket az állami vezetők

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Sűrű napokon van túl három miniszter is, hiszen az MTI-ben közzétett beszámolók szerint egymás után adták át vidéken a különböző uniós, vagy tisztán magyar költségvetésből finanszírozott fejlesztéseket, illetve hívták fel az ünnepségek résztvevőinek figyelmét, hogy milyen projektek indulnak el. Mindez persze a projektek előrehaladásával, illetve azok zárásával is összefügg, de a közelgő önkormányzati választásoknak is lehet ezekben az eseményekben szerepe.