Veterán uniós politikus félig az EU-n kívül tartaná Ukrajnát

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság korábbi elnöke figyelmeztetett arra, hogy Ukrajna NATO-tagsága nem biztosítaná automatikusan a kívánt biztonsági garanciákat, sőt, komoly kockázatokat is hordozhat. Az Euronews The Europe Conversation című műsorában adott interjújában kifejtette, hogy Ukrajna jelenlegi helyzetében nem alkalmas sem a NATO-, sem a teljes jogú EU-tagságra, helyette korlátozott uniós csatlakozást javasolt. Juncker emellett Donald Trump amerikai elnököt is helyre tette.