Új szabályozásban tilthatják meg a magyar EU-s források kifizetését

Komolyabb veszélybe kerülhetnek a Magyarországnak szánt uniós pénzek, miután az Európai Bizottság és Parlament véleménye egyre inkább konvergál arról, hogy egyértelműsített feltételek teljesítéséhez kell kötni a következő költségvetési ciklus forrásának akár egészét is. Az erről szóló vitát a nemrég napvilágot látott átláthatósági törvénytervezet generálta, amely az EU politikusainak nagy része szerint több uniós jogszabállyal és alapelvvel is szembemegy. Brüsszel már jövő héten a Tanács elé viszi a magyar jogalkotással kapcsolatos aggályait.

Szerdán vitatta az Európai Parlament a magyar kormány által beterjesztett átláthatósági törvényt, ami a külföldi finanszírozásban is részesülő civil szervezeteket és sajtótermékeket listázná, és ez alapján korlátozná forrásszerzési lehetőségeiket is.

Az eredeti napirend módosítására azért kerülhetett sor, mert a Magyarország jogállamisági kritériumoknak való megfelelését vizsgáló Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) jelentéstevője, Tineke Strik (Zöldek, Hollandia) kérésére terjesztették fel

a "magyar kormány orosz-típusú elnyomás felé való sodródása" című vitakezdeményezését.

A LIBE delegációja legutóbb április közepén járt Magyarországon, amelyben a jobboldali Szuverenista, Konzervatív és Reformista, illetve a Patrióta pártcsalád tagjain kívül az összes párt képviseltette magát. Parlamenti felszólalásában Strik kiemelte, hogy a magyar törvénytervezet akár EU-s pályázati pénzeket is érinthet, mielőtt a kézfeltartásos szavazáson könnyedén átment az ügy napirendhez való hozzáadása.

A vita előtt az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, Michael McGrath tartott nyitóbeszédet, amelyben nehezményezte mind a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos gyülekezési korlátozásokat, mind pedig a friss törvényjavaslat természetét. Azt is elmondta, hogy a szuverenitásvédelmi hatóság jogkörei, álláspontjuk szerint sérthetik a belső piac szabályozásait is.

Az ügynek hosszú távon a Magyarországnak szánt forrásokra is hatása lehet, miután az EP-képviselők felszólalásai után, McGrath zárógondolataiban külön kiemelte az EU többéves költségvetési keretét (MFF), amelynek kialakításán már nagyban dolgoznak az uniós jogalkotók.

Az MFF következő 7 éves ciklusa 2028-ban kezdődik, az összetételével és prioritásaival kapcsolatos javaslatait május elején fogadta el a Parlament, amelyben amellett, hogy a kohéziós politika sértetlenül hagyása mellett álltak ki, azt is kiemelték, hogy egy

átláthatóbb jogállamisági feltételrendszer kell, ami konkretizálja mely források visszatartandóak, ha bizonyos kritériumok nem teljesülnek.

McGrath elmondta, hogy a Bizottság jövő héten, a tagállamok EU-s ügyekért felelős minisztereinek tanácskozásán fogja elmondani aggályait a magyarországi trendekkel kapcsolatban, amely már komolyabb kihatásokkal lehet, a következő ciklus forrásainak elosztási mechanizmusaira.

Habár ennek egyik vezérelve bizonyosan az igénylési rendszer egyszerűsítése lesz, a Parlament azt is javasolta, hogy amennyiben egy ország vezetése nem fogékony a kritériumok teljesítésére, a források zárolása helyett, olyan mechanizmusokat is alakítsanak ki, melyeken keresztül akár közvetlenül az önkormányzatok is hozzáférhetnének érdemi uniós pénzösszegekhez.

Címlapkép forrása: EU