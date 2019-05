Mi lesz a magyar gazdasággal és a kkv-k olcsó finanszírozásával? - Szegeden és Kecskeméten kiderül

Az ország gazdasági vérkeringésében nagyon fontos szerepet játszanak a nagyvárosok, a vidék gazdasági és innovációs centrumai, ezért a Portfolio 2010 óta rendszeresen látogat el ezekbe az erőcentrumokba is gazdasági konferenciasorozata keretében. Célunk 2019-ben is változatlan: ezeken a fórumokon is színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében.A 2019 tavaszán megrendezésre kerülő félnapos ingyenes konferenciáinkon a Portfolio elemzőinek makrogazdasági és ingatlanpiaci előadásai mellettEnnek jegyében vállalatfinanszírozással, hatékonysági tanácsadással, digitalizációs szolgáltatásokkal, valamint munkaerőpiaci kihívásokkal foglalkozó szakértők segítségével adunk gyors és aktuális áttekintést a kis- és közepes vállalatok, gazdasági szervezetek, önkormányzati cégek (projekt)vezetői számára az egyes szakterületek helyzetéről és kilátásairól. Szeged, Dél-Magyarországi Gazdasági Fórum, 2019. május 14. , Art Hotel (regisztráció itt Kecskemét, Dél-Magyarországi Gazdasági Fórum, 2019. május 16., Four Points by Sheraton (regisztráció itt Az első, győri konferenciánkról szóló összefoglalónk itt olvasható:A második, debreceni konferenciánkról szóló összefoglalónk pedig itt: