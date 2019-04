Nagy döntést hozott Brüsszel: több tízezer magyar autós örülhet ennek

Magyarországon az EU 105,5 millió eurót (közel 34 milliárd forintot) biztosít a kohéziós politika keretében a budapesti M0-s körgyűrű déli szakaszának fejlesztésére. A fejlesztés az M0-s autóút 11,55 kilométeres szakaszát érint majd.

Az Európai Bizottság ma 4 milliárd euró összegű beruházási csomagot fogadott el, melynek 10 tagállam - köztük Magyarország is - a kedvezményezettje. A ma született döntés értelmébenBulgáriában, Csehországban, Görögországban, Lengyelországban, Magyarországon, Máltán, Németországban, Olaszországban, Portugáliában és Romániában.az egészségügy, a közlekedés, a kutatás, a környezetvédelem és az energiaügy területére is kiterjednek. A nemzeti társfinanszírozással kiegészítve a projektek megvalósítását szolgáló beruházás összértéke eléri a 8 milliárd eurót.Az M0-s déli szektorában a felújítási munkálatok konkrétan a 11,65-től a 23,2 km-ig zajlanak majd. A munkálatok során meg fogják erősíteni a teljes szakaszon az útburkolatot, felújítanak több közművet és 2 hidat (a Hárosi-Duna-hidat és a Soroksári-Duna-hidat), ezenfelül pedig új kerékpárutakat építenek majd ki. A projektnek köszönhetően javulni fog a közlekedésbiztonság, ésMivel a fejlesztés eredményeként a forgalom elterelődik a városközponttól, a forgalmi torlódások is mérséklődnek majd, ami a károsanyag-kibocsátás csökkenése révén kedvező hatást fog gyakorolni a környezetre.

Munkások az M0-s autóút déli szakaszán, az M6-os kihajtójánál 2019. március 5-én. Április elejétől megkezdődik az M0 autóút déli szektorának felújítása, az 1-es főút és az M5-ös sztráda közötti szakaszon új forgalmi rend lép életbe.

A mai brüsszeli döntéssel párhuzamosan kiadott összefoglaló szerint a 2014-2020-as uniós ciklusban összesen már 15 magyarországi nagyprojektet hagyott jóvá az Európai Bizottság, amelyek ágazati megoszlását és a hozzájuk tartozó uniós és magyar költségvetési összegeket az alábbi táblázat tartalmazza. Amint látható: a 15 fejlesztés teljes projektköltsége közel 3,2 milliárd euró, amelyből az EU költségvetése kicsit több, mint 2 milliárd eurót áll.