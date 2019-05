Nagy orvosi kutatási központ startol Szegeden ötmilliárdos EU-pénzből

Mi a pályázat lényege?

Az intézmény 2024-ig a tervek szerint harminc kutatócsoportot fogad be, így a központ már európai összevetésben is számottevő tudományos potenciált képvisel majd - közölte a szakember.

Az első 6 kutatócsoportról röviden

Az Európai Unió 2014-ben írt ki pályázatot olyan tagállamai és a társult államai számára, melyek kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítménye nem éri el az európai élvonalét. Ezen a pályázaton indult és nyert a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine - HCEMM). A HCEMM a 169-ből a tíz nyertes pályázat egyike lett és a legmagasabb 15 millió eurós - mintegy 4,8 milliárd forintos - támogatást nyerte el. A kormány és a partnerintézmények példa nélküli összefogásának köszönhetően- mondta a főigazgató. A központhoz csatlakozó kutatócsoportokat nemzetközi bírálóbizottság választja ki, a legfontosabb szempont a tudományos kiválóság.A kutatócsoportok a jelentős anyagi támogatás mellett a világ öt legjobb élettudománnyal foglalkozó kutatóintézetének egyikeként számon tartott, heidelbergi központú European Molecular Biology Labolatory (EMBL) partnerségi programjában is részt vesznek.Az első bírálati körben kiválasztott kutatócsoportok közül a Buzás Edit (Semmelweis Egyetem, SE) vezette a sejtek közötti kommunikációban szerepet játszó kis hólyagocskák (vezikulák) és a génterápia jelenleg ismert lehetőségeit kombinálja, így keresve új génterápiás módszereket, melyekkelKemény Lajos (Szegedi Tudományegyetem, SZTE) bőrgyógyász professzor irányításával a magyar lakosság 2 százalékát érintőakarják mérsékelni. A szakember és munkatársai azt vizsgálják, a páciensek tünetmentes bőre miben különbözik az egészséges emberétől és mi okozza azt, hogy a gyulladásos bőrbetegség általában ugyanazokon bőrfelületeken jelenik meg.széleskörű egyéni különbségek mutatkoznak. Papp Balázs (Szegedi Biológiai Kutatóközpont, SZBK) kutatócsoportja bioinformatikai módszerekkel vizsgálja, hogy ezekből az eltérésekből miként jelezhető valamilyen betegség megléte vagy annak későbbi kialakulása.Haracska Lajos (SZBK) munkatársaival aA csoport a DNS károsodásának kijavításáért felelős új hibajavító géneket kíván azonosítani.A programhoz két külföldről visszatérő fiatal magyar kutató is csatlakozott. Enyedi Balázs (SE)vizsgálja, azt, hogy a szövet sérülése esetén miként kommunikálnak a sejtek és őrzik meg hosszú távon a szervezet épségét.Varga Zoltán (SE) kutatócsoportja arra keresi a választ, hogyan és, akiknek a kóros elhízás vagy krónikus alkoholfogyasztás miatt zsírmája van.Emellett a partnerintézményekben - SE, SZTE, SZBK - a kutatást segítő infrastrukturális beruházások is megvalósulnak.