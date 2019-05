TOP-os épületenergetikai projektek zajlottak Ramocsaházán és Kéken

A ramocsaházi fejlesztés közleménye

A Kék községben zajlott fejlesztés közleménye

A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099 kódszámú Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése című projekt 45.700.000 Ft vissza nem térítendő támogatással, 100%-os támogatási intenzitással valósult meg Ramocsaházán. A forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.A pályázat fő kedvezményezettje, Ramocsaháza Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban álló polgármesteri hivatal épületén végezte el a fejlesztéseket. A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósította meg.A projekt célja a Ramocsaházai óvoda és hivatali épület hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése révén a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása csökken. További cél a megújuló energiaforrások fokozottabb használatával a megújuló energiaforrások elérhetőbbé és megismerhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.A beruházás keretein belül megvalósult az épületek homlokzatának és a zárófödém hőszigetelése és felújítása, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítésével. Továbbá az épületgépészet korszerűsítésére is sor kerülhetett. Az épületre komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítésére is lehetőség nyílt a fejlesztés keretében.TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00110 - Épületenergetikai fejlesztések Kék községben című projekt 36.428.776 Ft vissza nem térítendő támogatással 100%-os támogatási intenzitással valósult meg. A forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.A pályázat fő kedvezményezettje Kék Község Önkormányzata két helyszínen valósította meg a beruházás. Az önkormányzati tulajdonban álló Mesekert Óvoda és polgármesteri hivatal épületén végezték el a fejlesztéseket.A projekt célja az volt, hogy Kék község Önkormányzat óvoda és hivatali épületének hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése révén a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása csökken. További cél a megújuló energiaforrások fokozottabb használatával a megújuló energiaforrások elérhetőbbé és megismerhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.A beruházás keretein belül megvalósult az épületek homlokzatának és a zárófödém hőszigetelése és felújítása, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítésével. Továbbá az épületgépészet korszerűsítésére, napelemek felszerelésére is sor kerülhetett.