Brexit: itt a végjáték, előrehozott választás lehet október 31. előtt

Barnier jelzése újra jócskán felerősítette annak esélyét, hogy végül megállapodás nélkül esik ki október végén az Egyesült Királyság az EU-ból, mert az EU szerint az a maximum, amit ők eddig ajánlottak, miközben Boris Johnsonék épp azt szeretnék megváltoztatni és további engedményeket kicsikarni.

Ez azért merült fel ennyire sürgős lehetőségként, mert az ellenzéki Munkáspárt már holnap egy törvényjavaslattal akarja megtiltani, hogy Johnson akár megállapodás nélkül kivezethesse az országot az EU-ból, illetve arra köteleznék a kormányt, hogy újra halassza el a Brexit dátumát. Ha pedig ez a kezdeményezés átmegy (benne van a levegőben, mert a kormánypártnak mindössze egyfős többsége van az alsóházban és számos kormánypárti képviselő átszavazhat a belengetett erős retorziók ellenére is , a Sky News értesülései szerint legalább 19 kormánypárti képviselő átszavazna), akkorA szabályok szerint az előrehozott választások kiírásáról szóló döntés után legalább 6 hétnek el kell telnie a választások megrendezéséig.Korábban egyébként Johnsonék még azt tervezték, hogy a Brexit utáni napokban, november elején tartanák meg a népszavazást, amikor még "fürdeni tudnának" a végrehajtott Brexit miatti népszerűségi hullámban és nem kellene még a lakosság széles rétegének szembesülnie az esetleges megállapodás nélküli brit kizuhanás szerteágazó negatív hatásaival. A jelek szerint ez a forgatókönyv lekerült a napirendről és Johnson stábja azt mérlegeli, hogy inkább még a Brexit előtt járulhassanak az urnákhoz az emberek.A hétvégén egyébként az EU Brexit-ügyi főtárgyalója arra figyelmeztetett, hogy nem lehetséges a kilépési megállapodásból kihúzni a sokak által vitatott északír-ír tartalékmegoldást és az EU felől az a maximális rugalmasság, amit ebben a tartalékmegoldásban felajánlottak. Michel Barnier azt is jelezte, a tartalékmegoldás helyett esetleg valamiféle alternatív tartalékmegoldásról csak azután (a kereskedelmi tárgyalásokról szóló) szakaszban lehet majd megkezdeni az egyeztetéseket, hogy a brit parlament elfogadja a kilépési megállapodást és szerinte nem az EU hibája lesz, ha megállapodás nélkül esnek ki. Azt a kilépési megállapodást kellene tehát ratifikálnia a brit alsóháznak, amelyet egyébként korábban már háromszor is leszavazott, így tehátA Barnier-jelzést látva és a brit parlamenti ülésszak bő 4 hetes őszi kényszerszünetére felkészülve tehát az ellenzéki Munkáspárt érthetően akarja most törvénytervezettel megtiltani a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét Johnsonéknak, illetve arra kötelezni őket, hogy újra halasszák el a kilépés dátumát. Ezt viszont hitelességi okok miatt Johnson nyilván nem engedheti meg, így ő is keményen beleáll az ügybe és igyekszik előremenekülni. A font ezen nagy összecsapásból adódó bizonytalanság miatt esett ma újra jócskán a dollárral szemben, 1,2060-ig.