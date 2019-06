Már 2500 iskolában van szélessávú wifi EU-s pénzből

A Digitális oktatási stratégiáról röviden

A stratégiát 2016-ban fogadta el a kormány, az anyag többek közt olyan célokat tűz ki, mint hogy tantermek felében legyen interaktív eszköz, az informatikai szaktantermek negyven százalékát szereljék fel 3D-megjelenítésre alkalmas eszközzel, ötszáz tanulónként biztosítsanak 3D-s nyomtatót, és iskolánként legalább egy számítástechnika szaktanteremben legyenek programozható robotok is.



Előírták továbbá, hogy az informatika mellett a többi tantárgy oktatására is biztosítani kell a számítástechnika-terem használatát, az informatikai kerettanterveket pedig indokolt volna kétévenként felülvizsgálni.



Alsó tagozaton kötelezővé tenné a stratégia a gépírás oktatását vagy a magyar nyelvi óra anyagába beágyazva, vagy új tantárgyként bevezetve. A 3−4. évfolyamon beépítenék a programozás tantárgyi elemeit: játékos algoritmizálást, folyamatszervezést, szabályalkotást. Felső tagozatban ehhez a robotprogramozás is társulna.

Magyar Nemzet összefoglalója szerint a 75 collos, érintőképernyős interaktív panelekbőlés a háromezer eszköz 43 százalékát községek iskoláiba viszik, 32 százalék kerül városi intézményekbe, húsz százalék a megyei jogú városokba, öt százalék pedig valamely nagyközségbe.A fenti fejlesztéseken felül összesen, július végéig pedig további 144 iskolában fog ez megtörténni. Ezen felől a központi régióban hazai forrásból 1020 feladatellátási helyen biztosítják az internet-hozzáférést.A digitális oktatásfejlesztés további fontos része, hogyA vállalások szerint idén szeptemberig ebből húszezer fő képzését kell teljesíteni. A cikk emlékeztet, hogy a május 16-án megnyitott képzési felületen több mint harmincezren iratkoztak be, sőt több mint tízezren el is végezték már a továbbképzést.