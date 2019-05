Súlyos vád: hatalmas EU-pénzt kell visszafizetnie a cseh kormányfő cégének

A tekintélyes sajtóorgánum azt állítja, hogy betekintést nyert a dokumentumba. Értesülései szerint Brüsszel ezért azt kéri Prágától, hogy fizesse vissza az uniós kasszába mindazokat a támogatásokat, amelyeket 2018 februárja után kapott Babis volt cége, az Agrofert holding."Andrej Babis továbbra is nyereségre tesz szert az Agrofert tevékenységéből. Az, hogy vagyoni alapba helyezte holdingját, nem elégséges intézkedés" - nyilatkozott a Neovlivni.cz hírportálnak egy magát megnevezni nem kívánó személy, aki szintén ismeri az uniós jelentést.Andrej Babis 2017 elején helyezte különleges vagyoni alapba az Agrofertet, és azt állítja, hogy azóta nincs semmiféle befolyása annak tevékenységére.A cseh pénzügyminisztérium azt közölte, hogyA tárca csak azután kíván reagálni, miután megkapja a dokumentum cseh változatát.Az európai uniós ellenőrök januárban jártak Prágában, s egy héten keresztül ellenőrizték az Agrofertet érintő dokumentumokat."Csehországnak semmiféle támogatásokat nem kell visszafizetnie" - szögezte le a kormányfő, aki később a parlamentben felszólalva politikai hisztériának minősítette a dolgokat. Azt mondta: a jelentésben egyoldalú jogi érvelés van, amellyel a cseh hatóságok nem értenek egyet. "Nem sértettem meg sem a cseh, sem az európai törvényeket" - állította a kormányfő, aki néhány perces felszólalása után sietve elhagyta képviselőházat, s nem volt hajlandó meghallgatni az ellenzéki politikusokat.Szerinte az ellenzéknek nincs programja, és nincs is más témája, mint az Agrofert és a Gólyafészek. Ez utóbbiban a rendőrség néhány hete azt javasolta az államügyészségnek, hogy emeljen vádat Babis ellen az uniós támogatásokkal való visszaélés miatt.A német ZDF televízió a közelmúltban az Agrofertről készített elemzésében azt állapította meg, hogymíg 2014-ben 42 millió eurót, addig 2017-ben pedig már 82 millió eurót tettek ki. Babis komolytalannak minősítette a ZDF állításait.Jan Hamácek belügyminiszter, a kisebbik koalíciós partner, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) elnöke szerint a jelentésnek nem lesz hatása a kormány és a koalíció működésére.- vélte Hamácek.Az ellenzéki pártok követelik a jelentés nyilvánosságra hozatalát, s jelezték: kezdeményezni fogják egy rendkívüli parlamenti ülés összehívását, amely foglalkozna a témával.Az Agrofert holding Csehország egyik legnagyobb agráripari, élelmiszeripari és vegyipari cége, amely több mint 33 ezer embernek biztosít munkát. Andrej Babis pedig Csehország második leggazdagabb embere., hogy az ilyen nevű szabadidőközpontot építtető cég korábban az Agrofert holdinghoz tartozott, amelynek egyetlen tulajdonosa Andrej Babis volt. A szabadidőközpont építéskor, 2007-2008-ban azonban a cég ismeretlen tulajdonba került, és kisebb vállalkozásként jogosultságot szerzett az ilyen vállalatok számára kiírt EU-támogatásra. Amennyiben a Gólyafészek az Agrofert része maradt volna, nagyvállalatként nagy valószínűséggel nem kapott volna uniós támogatást.A Gólyafészek-botrány miatt Csehországban is vádemelés küszöbén álltak a folyamatok április közepén: