Biztosítás munkanélküliségre, hiteltörlesztésre? Így segítenek a bajban a magyar biztosítók

Megkérdeztük a legnagyobb hazai biztosítókat, rendelkeznek-e biztosítási termékekkel állásvesztésből fakadó jövedelemkiesésre, illetve hiteltörlesztés átvállalására, hiszen minél beljebb megyünk a válságban, annál nagyobb lehet ezekre az igény a lakosság részéről. Volt olyan biztosító, amely a kereslet jelentős növekedéséről és a kárigények várható felfutásáról számolt be, de a többségnél egyelőre nem tapasztalják ezt. Bemutatjuk a biztosítók válaszait és egyes termékek jellemzőit.

Niche piac

A munka elvesztése miatti jövedelemkiesésre kitalált önálló biztosítások Magyarországon elsősorban réspiaci (niche piaci) terméknek számítanak, többek között olyan kisebb piaci szereplők foglalkoznak vele, mint a Cardiff (termékleírás például a partner Budapest Bank oldalán) vagy a KÖBE (termékleírások itt).

A piacon megtalálható, jövedelemkiesés esetén igénybe vehető biztosítások jelentős része várakozási időt (pl. biztosításkötés után néhány hónapig még nem fizet) és önrészt (pl. munkanélküliségi biztosítás esetén nem minden egyes hónap kieső jövedelmét téríti meg) is tartalmaz, erre érdemes biztosításkötésnél figyelni.

Kíváncsiak voltunk, hogy a nagyobb és ismertebb biztosítótársaságok mennyire foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, és mit kínálnak ebben a nehéz helyezetben a jövedelmüket elvesztők számára. Az Aegon, az NN és a Posta Biztosító arról tájékoztatott minket, hogy nincs ilyen biztosítási termékük, és az Allianz sem tudott a munkanélküliségi biztosításokkal kapcsolatos kérdéseinkre releváns választ adni.

Önálló, munkanélküliségre szóló csoportos biztosítását a Groupama mutatta be megkeresésünkre, míg a többi válaszadó jellemzően kiegészítő fedezetként nyújtja ezt, illetve hitelfedezeti, törlesztési biztosítással rendelkeznek, amelyeket banki partnerükkel közösen, hitelfelvételhez kapcsolódóan értékesítenek, de jellemzően hitelfelvételt követően is megköthetők.

Groupama

A társaság önálló, munkanélküliségre szóló csoportos biztosítással rendelkezik, Mentőöv Életszínvonal Biztosítás néven. Március első felében tapasztaltak egy jelentős növekedést az értékesítésében, de további emelkedésre számítanak. Stratégiai partnerükkel, az OTP Bankkal a piac egyik legnagyobb bankbiztosítási szolgáltatójaként továbbra is változatlan áron fenntartják az ilyen védelmet nyújtó biztosítási palettájukat. Munkanélküliség esetén a várakozási idő 90 napos, addig nem fizet a termék. Szükséges a munkanélküliségi központba való bejelentkezés a kárszolgáltatás igénybevételéhez járvány idején is. 1 havi önrészt alkalmaznak, vagyis a biztosítási esemény időpontja a regisztrált álláskeresői státusz 31. napja. A Mentőöv Életszínvonal Biztosítás egy csoportos biztosítás, ami abban is eltér ez egyéni biztosításoktól hogy nem kerül sor a biztosított ügyfelek kockázatának egyedi értékelésére. Számítanak rá a biztosítónál, hogy megnövekszik a kárkifizetésük, de helyt fognak állni ügyfeleik felé, kifizetik a biztosítási szolgáltatásokat és nem szüntetik meg a szerződéseket. A Mentőöv Életszínvonal Biztosítás, valamint az OTP Bank hiteleihez kapcsolódó törlesztési biztosításaik is tartalmaznak átmeneti keresőképtelenségre szóló védelmet. Mindegyik biztosítás esetén a szerződési feltételeik szerint fizetnek, ezek alapján például, ha valaki koronavírus miatti betegség miatt menne táppénzre, arra is vonatkozik a biztosításuk. A biztosítás díja havi 990, 1990, és 3990 Ft lehet, a választott csomagtól függően.

Ami a hitelfedezeti biztosítást illeti, a Groupama Biztosító törlesztési biztosításai elérhetőek az OTP Bank jelzáloghiteleihez, személyi kölcsöneihez, hitelkártyáihoz, folyószámla hiteleihez, és babaváró kölcsöneihez is az OTP Banknál. Emellett elérhető a törlesztési biztosításuk a Merkantil Bank autófinanszírozási hiteleihez és lízingszerződéseihez is telefonon keresztül. Határozottan érzékelik a kereslet növekedését megnőtt az érdeklődés a termékek iránt, ami az értékesítést pozitívan érinti, a csökkenő ügyfélforgalom viszont átmenetileg gyengíti ezt a hatást. Elkezdték ezért aktívan kommunikálni, a biztosítási lehetőségekkel, védelmekkel kapcsolatban, hogy kockázati biztosításaik elérhetőek az OTP Banknál, így áprilistól az érdeklődések és értékesítések tartós fellendülését várják.

Generali

A biztosító nem rendelkezik önálló termékkel munkanélküliség esetére, de lakásbiztosítási termékeik esetében munkanélküliségi díjátvállalásra van lehetőség. Ez iránt a szolgáltatás iránt egyébként nem tapasztalnak növekvő keresletet. A várakozási idő 6 hónap e termék esetében (időszak hossza a kötés után, ameddig biztosan nem fizet munkanélkülivé válás esetén sem), a biztosító a területileg illetékes munkaügyi központ határozatának másolatát kéri az álláskeresési járadékra való jogosultság megszerzéséről. Lakásbiztosítások esetében nincs önrész, de nem is téríti a fedezet a kieső jövedelmet, hiszen ennél a terméknél munkanélküliségi díjátvállalásról beszélhetünk.

Ami a hitelfedezeti biztosításokat illeti, munkanélküliségi kockázatra megtalálható a biztosító portfóliójában jelzáloghitel, személyi kölcsön, hitelkártya és folyószámla hitelkeret szerződésekhez kapcsolódóan. A munkanélküliségi kockázat hitelfedezeti biztosításban önálló fedezetként nem köthető, kizárólag a csomag egyik elemeként szerepel. Általánosságban a biztosítási csomagok halál, egészségkárosodás, keresőképtelenség, munkanélküliség és kórházi térítési kockázati elemeket tartalmaznak, a csomagok összetétele minden esetben a pénzügyi partner (bank) igényei szerint kerülnek összeállításra, vagyis ezen kockázatok különböző kombinációkban fordulnak elő. Jellemzően a jelzáloghitel szerződések esetén két csomag közül választhat a biztosított. Az Alap csomag jellemzően a halál és egészségkárosodás kockázati elemeket tartalmazza, míg a Teljes csomag az előzőeken túl kiegészül a keresőképtelenség, munkanélküliség, kórházi térítés elemekkel. A hitelfedezeti biztosítások alapvetően „kiegészítő” szolgáltatások, forgalmuk szorosan kapcsolódik a pénzintézetek hitelezési aktivitásához. Jelenleg nem tudnak még információt adni arra vonatkozóan, hogy a munkanélküliségi szolgáltatást igénylők száma fog-e növekedni. Érdemes tudni, hogy a biztosítottaknak jelzáloghitelhez köthető hitelfedezeti biztosítások esetén lehetőségük van Alap csomagjukat Teljes csomagra cserélni a fizetési moratórium bevezetését követően is, illetve hitel/kölcsön/hitelkártya szerződéssel rendelkező ügyfelek igényelhetnek hitelfedezeti biztosítást, amennyiben korábban még nem rendelkeztek ilyen típusú biztosítással.

Uniqa

Az Uniqa Biztosító nem rendelkezik kifejezetten munkanélkülivé válásra szóló termékkel, de vannak olyan termékeik, amelyek más egyéb fedezetek mellett tartalmazzák ezt a kockázati elemet is. Ezek a biztosítások a banki partnereik egyes hiteltermékeihez kapcsolódnak és a hiteltörlesztés során nyújtanak védelmet az ügyfeleknek. Egyelőre nem tapasztaltunk keresletnövekedést, a munkanélküliségi fedezetet tartalmazó csomagok aránya nem változott a korábbihoz képest. A munkanélküliségi fedezetet tartalmazó termékeink nem tartalmaznak várakozási időt, 60 napos önrészt azonban igen. A kárszolgáltatás igénybevételéhez érvényes regisztrációval kell az ügyfélnek rendelkeznie a munkaügyiközpontnál. A meglévő állomány esetében a biztosítónak az egyes biztosítottakra vonatkozóan nincs felmondási joga, így az nem fordulhat elő, hogy a már megkötött biztosítások biztosítói felmondás okán megszűnnek. Termékenként eltérő, hogy milyen fedezeteket tartalmaznak az egyes biztosítási csomagok melyek közül az ügyfelek választhatnak, a havidíj több tényezőtől függ, így a választott csomagtól, a felvett hitel típusától és a hitelösszeg nagyságától. A hitelfedezeti biztosítások körében két legnagyobb banki partnerük a Raiffeisen Bank Zrt és az Oney Pénzügyi Zrt. Esetükben közel 100 ezer ügyfélnek nyújtanak hitelfedezetei biztosítást az általuk kínált valamennyi lakossági hiteltermékre.

K&H Biztosító

A K&H Biztosító önálló termékként jövedelembiztosítással nem rendelkezik a termékportfóliójában, törlesztési és hitelfedezeti biztosítással viszont igen, melyet kizárólag a K&H Bank ügyfelei részére nyújt és jelenleg személyi kölcsönök, jelzálogkölcsönök esetén értékesítik. Ezen termékek segítséget nyújtanak ügyfeleinknek abban az esetben, ha munkanélkülivé vagy keresőképtelenné válnának, illetve baleseti és kockázati halálra is fedezetet nyújtanak. Ide tartozik még a K&H Családi életbiztosítási csomaguk is (K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosítás - CsaBi), hiszen olyan kockázati életbiztosításról beszélünk, amelyet kifejezetten kötnek az ügyfeleik lakossági hitelek mellé is. Ez egy kockázati életbiztosítás, de a főbiztosítás mellé választhatók kiegészítő baleset- és/vagy egészségbiztosítási fedezetek is. A törlesztési, hitelfedezeti termékek, illetve a K&H Családi életbiztosítás keresztértékesítési rátája eddig is magas volt, ebben az elmúlt hetekben nem tapasztaltak jelentős változást – tájékoztattak minket.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images