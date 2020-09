Összeomlott a magyar utasbiztosítási piac, amúgy jól vannak a biztosítók

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Válságállónak bizonyultak a magyar biztosítók az MNB első féléves adatai alapján: a rendszeres díjfizetések és a törlések azt mutatják, hogy nem nyúltak biztosításaikhoz a háztartások, a szerződések életben tartására szinte minden biztosító bevezetett valamilyen eszközt. Az új szerzések is azt mutatják, hogy jól teljesített a piac a hibrid értékesítési technikák (pl. videós tanácsadás) megjelenése ellenére is, ezek a megoldások elsőre sikeresnek bizonyultak – mondta Pandurics Anett, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) a hibrid módon (online és offline) megrendezett sajtótájékozatón.

Az év első felének egészét tekintve egyébként a szektor 3,6%-ot emelkedett, az élet üzletágak 0,6%-kal, a nem-élet üzletágak 6,0%-kal bővültek.

A válságállóság alól persze kivételt képeznek az utasbiztosítások, amelyek díjbevétele 75%-kal, 3,5 milliárd forintról 750 millió forintra csökkent a második negyedévben.

Kérdésre válaszolva Pandurics Anett elmondta: a recessziós környezet mindazonáltal a teljes piacra negatívan hat, így a MABISZ elnöke örülni fog, ha az idei év összességében stagnálást hoz a díjbevételek területén. A biztosításkötés nagyon sok esetben személyes kontaktust igényel, ennek hiánya természetesen negatívan hat a piacra.

Az óvatossági motívumok azonban tartalékképzésre ösztönzik a lakosságot, ami pozitív hatást jelenthet.

Az idei év a pandémia mellett egy viharos év, legalább 5 éve nem volt ilyen erősen viharos éve a biztosítóknak, ami nem a darabszámban, hanem a volumenben érződik. A második negyedéves kárstatisztikák pedig a kötelező biztosítások esetében téves következtetésre adhatnak okot. Az első hullám után lecsökkent az autóhasználat, a nyári hónapokban viszont ismét emelkedett a kárgyakoriság. Korai még pezsgőt bontaniuk a biztosítóknak a kárráfordítások kapcsán.

A Portfolio kérdésére a sajtótájékoztatón elmondták: az egészség- és betegségbiztosítások díjbevétele az MNB statisztikái szerint visszaesett a második negyedévben, ez a feltételezésük szerint elsősorban az utasbiztosítások egészségbiztosítási fedezetének tudható be.

A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) kapcsán kérdésünkre elmondták: eddig egy biztosító jelent csak meg a termékével (az Union Biztosító volt ez – a szerk.), azonban

egy sor biztosító dolgozik azon, hogy mielőbb előálljon az MNB minősítésének megfelelő konstrukciójával. A járványhelyzetre adott biztosítói intézkedések sok erőforrást elvontak, a csúszás részben ezzel magyarázható.

Több mint 300 ezren töltötték már le az E-kárbejelentőt, a MABISZ gépjárműkárok bejelentésére szolgáló applikációját, ebből idén eddig 52 ezren. Összesen eddig 12 ezren használták már a kárbejelentés során – mondta el Mészáros László, a MABISZ informatikai főosztályvezetője. A pandémiás helyzetben az applokációra nagy szükség van – tette hozzá. A káresemények darabszáma a nyári hónapokban megugrott, szeptember elején pedig különösen sok bejelentés érkezett. Az applikációt folyamatosan fejlesztik, több újdonsággal is bővült, most már például a káresemény szituációját sem szükséges saját szavakkal leírni, egy legördülő listából ki lehet választani.

Az elmúlt években 50-60 ezer gyerek vett részt a Biztonság hete rendezvényein, idén a járványhelyzet miatt tömegrendezvények nélkül, online tartják meg a MABISZ kezdeményezésére, az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottságágával közösen, negyedik alkalommal megszervezett eseménysorozatot – ismertették az eseményen.

A sajtótájékoztatón bemutatták József-Polonyi Gábor Biztosítás és adózás című könyvét is, amelynek Pandurics Anett szerint minden biztosítási szakember polcán ott van a helye, ismeretterjesztő jellegű a könyv, időtállósága pedig annak is köszönhető, hogy inkább szól biztosításról, mint a gyorsan változó adózásról.

Megjelent a MABISZ idei évkönyve is, amely a biztosítási szektor tavalyi rekordévét mutatja be, biztosítónként is bemutatva a számokat.

