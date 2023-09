Ha most nem lépünk, később még komolyabb ára lesz a zöld átállásnak

Elképesztő összegekre van szükség a zöld átállás megvalósítására, amit a gazdaság csak áldozatok árán, átcsoportosítással fog tudni megteremteni. Most még ugyan a költségoldalt terhelik a zöld projektek, a zöld vállalati működés, de később még ennél is komolyabb ára lesz annak, ha egy vállalat nem tud a fenntarthatóságnak megfelelően működni. Milyen átalakulást hoz a klímaváltozás a pénzügyi piacokon? Milyen új kockázatokat kell beárazni? Milyen banki hitelkihelyezési stratégiákra készülhetünk? Mit nyernek a bankok, és mit a vállalatok, ha minden elérhető forrást a zöldítésre fordítanak? Többek között ezekről a kérdésekről beszéltek a szakértők a Portfolio Sustainable World 2023 konferenciáján.

"Milyen mértékben felel meg vállalkozása az egyre erősödő fenntarthatósági elvárásoknak?" Tette fel a közönségnek a kérdését Schmidt Ákos, a Credit Management Group ügyvezető igazgatója. A jelenlévők úgy tűnik, az átlagosnál jobbnak értékelik a saját cégüket, de vajon általában a hazai vállalatok mennyire felkészültek az ESG témájában?

Az ING négy fő területen közelíti meg a környezethez való viszonyulást. Első a saját működés, az irodák víz, energia és hulladékfelhasználása, valamint az, hogy kevesebbet utazunk. Második a finanszírozáson keresztül, több mint 40 országba hitelezünk. Próbáljuk a hitelportfóliónkat ilyen szempontból mérni. Harmadik a partnerség az ügyfelekkel, segítve őket olyan szolgáltatásokkal, amik az zöld átalakulásukat segítik. Negyedik pedig a környezeti kockázatok megfelelő kezelése - mondta el Bodor Tibor, az ING Bank vezérigazgatója.

A klímakockázat során nagyban befolyásolja a vállalatok működését a fizikai – extrém időjárásból adódó – kockázat. Például az áradások okozta termeléskiesés, fizikai rongálások a gyárakban, termelőegységekben vagy szárazság. Ennek elkerülése érdekében a gazdaság zöldítésével és CO2-kibocsátással kapcsolatos projektekbe kell fektetünk, jóllehet ennek ára van - hangsúlyozta Janosik Réka, Executive Director in Quantitative Research, Head of Budapest Climate Risk Center, MSCI.

Egy Párizsi Egyezményhez való igazodásunk van, ami a maximum 2 Celsius fokos felmelegedés alatti szint. A fő területeink: ingatlan, jármű, energia és agrárium, kisebb mértékben cementipar és acélipar. A K&H fenntarthatósági index a 300 millió feletti árbevételű cégeket vizsgálja, a nagyvállalatok előrébb tartanak ebben, a KKV-knál is volt egy felkapottsága a fenntarthatóságnak, de ezt a háború megakasztotta. A jövőben a nagyvállalatok húzhatják magukkal a kicsiket is a vásárlók vagy a finanszírozás által - emelte ki Suba Levente, a K&H Csoport Fenntarthatósági Program vezetője.

Az OTP-t nézve Magyarország keleti részében hatalmas aszállyal szembesültünk, de a cégcsoportot a szlovéniai áradások is befolyásolták. Ezekre a gazdaságnak a jövőben sokkal jobban fel kell készülnie. Az előző gondolatok mellett a megújuló energia kérdése is kiemelten fontos. 2020 januárjától egy zöld programigazgatóság alakult az OTP-nél, segítve kialakítani a megfelelő keretrendszereket, de létrehoztunk egy ESG bizottságot is, melyben mindhárom szeletet egységes fontossággal kell kezelni - hívta fel a figyelmet Szabó István, az OTP Bank Vállalati és Agrár Igazgatóság ügyvezető igazgatója.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio