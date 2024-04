Kiderült, mi kell a leginkább a magyar lakásbiztosítási ügyfeleknek

Átlagosan 8 kockázati elemre vonatkozó védelmet igényelnek a lakásbiztosítási ügyfelek a szerződésükben, ezek között a tűz-, víz- és viharkárokra vonatkozó fedezetek a legnépszerűbbek - derült ki az Impetus Research reprezentatív online kérdőíves kutatásából.

A hazai lakásbiztosítási ügyfelek továbbra is az alapvető káreseményekre vonatkozó fedezeteket igénylik – derült ki az Impetus Research reprezentatív online kérdőíves kutatásából, amely a hazai 18-69 éves lakásbiztosítási ügyfelek igényeit mérte fel. Az ügyfelek átlagosan nyolc fedezeti elemet tartanak fontosnak a lakásbiztosítások esetén. 20 százalékuk négy vagy ennél kevesebb elemet jelölt lényegesnek, ők elsősorban a tűz, üveg és viharkárok fedezetét igénylik.

A válaszadók ugyancsak egyötöd része 8-9 összetevőt tart fontosnak, míg tíz vagy több fedezeti elemet az ügyfelek harmada választott, közülük sokan olyan szolgáltatásokat is igényelnek, mint például a kisállatbiztosítás, a hónyomás okozta kár megtérítése, a kárenyhítés költségeinek fedezete vagy az árvíz, földcsuszamlás okozta kiadások kompenzálása.

Több fedezeti elemet azok az ügyfelek jelöltek, akik váltani terveztek a márciusi lakásbiztosítási kampány során, akik saját házban laknak, illetve azok is, akik tudatosabbak a lakásbiztosítások terén és évente áttekintik az aktuális piaci ajánlatokat.

Az ügyfelek 81 százaléka számára fontos, hogy lakásbiztosítása fedezetet nyújtson tűzkár, villámcsapás vagy robbanás, a vízkárokkal kapcsolatos kiadások esetén, 79 százalék számára pedig vihar, felhőszakadás vagy jégverés okozta károk esetén. Az üveg-, a betöréssel vagy lopással kapcsolatos károk fedezetét már csak az ügyfelek 70 százaléka tartja lényegesnek a biztosításban, de a rövidzárlat vagy túlfeszültség fedezetét is közel ugyanennyien gondolják nélkülözhetetlennek (68 százalék).

Balesetbiztosítást az ügyfelek 48 százaléka, fedezetbiztosítási elemet vagy assistance szolgáltatást pedig a válaszadók 42-43 százaléka igényel a lakásbiztosításban. Melléképület- vagy garázsbiztosítást a megkérdezetteknek már csak 38 százaléka vonna be, míg 36 százalékuk a földrengés okozta károk kompenzálását is fontosnak tartja. Tízből három ügyfél számára lényeges, hogy lakásbiztosítása kő- és földomlás, idegen tárgy rádőlés, árvíz, földcsuszamlás vagy hónyomás okozta kár esetén is fizessen, illetve, 30 százaléknak az, hogy a kárenyhítéssel kapcsolatos költségeket is megtérítse. Minden ötödik ügyfél (22 százalék) számára érdekes a kisállatbiztosítási elem, de albérlői felelősségbiztosítás iránt már csak az ügyfelek 5 százaléka érdeklődik a lakásbiztosítás részeként.

A saját tulajdonú házban lakó ügyfelek számára nagyobb fontossággal bírnak a viharkárra, a melléképületre vagy garázsra vonatkozó elemek, illetve az árvízzel, földcsuszamlással, kőomlással, valamint a kárenyhítéssel kapcsolatos fedezetek, míg a 45 évnél idősebb ügyfelek, valamint a márciusi lakásbiztosítási kampány során biztosításváltást tervezők több biztosítási elemet igényelnek a biztosításukba.

