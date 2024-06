Egyre több lesz a kínai autómárka Európában: milyen hatással van ez a magyar piacra?

Jelentős átalakulás zajlik az autóiparban, ez pedig komoly hatással van a nagy-és kiskereskedőkre, és a fogyasztókra egyaránt. Az elektrifikáció mellett a jelenlegi makrokörnyezet általánosságban is kihívásokat támaszt az iparági szereplők elé - mondták el iparági szereplők az Automotive Business in CEE Region Conference 2024 -en, Budapesten.

Az autópiac kihívásai, kilátásai itthon és a CEE régióban címmel tartotta az Automotive Business in CEE Region Conference 2024 konferencia nyitóelőadását Müllner Zsolt, az AutoWallis Group Igazgatósági elnöke, aki úgy látja, hogy az iparági trendek többsége az előzetes várakozásoknál lassabban érkezett. Ráadásul a legerőteljesebb változások a háttérben zajlanak – ez a háttérinfrastruktúra átrendeződését jelenti a gyártók és a kereskedők tekintetében egyaránt.

Müllner Zsolt

Az igazgatósági elnök szerint az egyik legfontosabb trend a versengő hajtáslánc-technológiák megjelenése: az elektromos autók elterjedése ugyanakkor eltérő ütemben történik, és a korábbi várakozásoknál lassabb folyamat. Az európai piacokon fokozatosan erősödik az alternatív hajtásláncok elterjedése, de régiónkban az újautó-értékesítésben még mindig 40% alatt van azoknak az új autóknak az értékesítése, amik az elektrifikációban érintettek.

Müllner Zsolt úgy látja, elsősorban az infrastruktúra hátráltatja az elektromos autózás gyorsabb terjedését: Európa keleti felében az alulfejlett töltési infrastruktúra lassítja ezt a folyamatot. Ugyanakkor fontos folyamat, hogy több, az elektrifikációt támogató állami intézkedés jelent meg a régióban.

A piacot mozgató másik jelentős tényező a kínai autógyártók térnyerése: szinte minden hétre jut bejelentés az európai piacokon egy-egy képviselő vagy gyár megjelenéséről. A kínai gyártók európai növekedése folytatódni fog – de egyre élesedő versenyben: azok, akik elektromos autókkal érkeztek ezekre a piacokra, várhatóan belsőégésű motorokkal is megjelennek majd. A verseny az elektromos autó áraikra is hatni fog, ugyanakkor minden nagy piac védeni fogja a saját gyártóit – ez már erőteljesen tapasztalható a kínai járművekre jelentős vámokat kivető Egyesült Államokban. Ugyanakkor a kínai márkák marketingstartégiája sokkal fókuszáltabb és rövidebb távra szól: a kereskedőket így érdemi döntéshelyzet elé állítják egy új, forgalmazandó márka kiválasztásánál.

Az omnichannel értékesítési mód előtérbe kerül: ma már az ügyfél és a gyártó is elvárja, hogy a számos, az értékesítéshez kapcsolódó kommunikációs útvonal átjárható legyen. Így az online megszerzett tudást, információt az autószalonokba is tovább vihetik a vásárlók. Az ügynöki értékesítési modell, az autókereskedő szerepe is megváltozik: a gyártó közvetlenül tudja az árakat befolyásolni, az árak fixálódnak, a kereskedő pedig egyre inkább csak jutalékot kap. A folyamat része, hogy az autókat fix áron is el lehet adni, csökken az alkuk szerepe a vásárlási folyamatban.

Müllner Zsolt aláhúzta, hogy az AutoWallis tőzsdére lépése is egy konszolidációs folyamat egyik eleme: a legnagyobb autókereskedő csoportok nőnek a legnagyobb mértékben, ezek a csoportok konszolidálják a piacokat. A gyártók érdeke, hogy nagyobb gazdasági erővel rendelkező partnerekkel dolgozzanak együtt.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Group vezérigazgatója a cégcsoport elmúlt éveit értékelve kiemelte: árbevételük 60%-a tartósan külpiacokról származik, de a leginkább diverzifikált működést Magyarországon tudják felmutatni. A terjeszkedési stratégia része, hogy új márkákat szerezzenek meg, ezekkel pedig minél több piacot fedjenek le.

Ormosy Gábor

A piaci folyamatokat elemezve elmondta, hogy a gyártóknak annyi tőkét kell lekötniük a gyártásban és a modellkínálat frissítésében, hogy nincs erejük és szándékuk minden kiskereskedelmi piacra figyelni. A piaci trendek eltérnek az egyes országokban, így nem fenntartható országirodákat működtetni – a megánbefektetők pedig ennek következményeként erős pozíciókat tudnak szerezni.

Az AutoWallis tavaly 45 ezer autót forgalmazott a régióban: a cégcsoport éves konszolidált árbevétele 366 milliárd forintot tett ki – ez 36%-os növekedést jelent 2022-höz képest. Minden tevékenység, minden márka organikusan is növekedni tudott, így további tranzakciókat is terveznek, de szelektívek maradnak: a nagykereskedelemben a meglévő márkákat kiterjesztik a régióra, valamint több feltörekvő márka régiós képviseletét is tervezik, és mobilitási szolgáltatásaikat is fejlesztik.

Petr Knap, az EY Consulting Senior Advisora előadásában arról számolt be, hogy az iparág gyors változásokat él napjainkban. Átalakul az értékesítési modell, megjelennek új gyártók és folyamatos a kínai gyártók térnyerése. Kiemelte: a kínai gyártók egyre látványosabban jelennek meg az európai piacokon, ahová a gyártás egy részét is folyamatosan helyezik át.

Petr Knap

A hosszútávú értékteremtés csak erős, együttműködő partnerséggel lehetséges, vevőközpontú hozzáállással érhető el - tette hozzá.

Az is hatással van a piacra, ha kitolódik a jogosítvány megszerzése

A konferencia első panelbeszélgetésének résztvevői az autókereskedelem új hierarchiájáról, az importőri, márkakereskedői rendszer átalakításáról beszélgettek.

Együd Tibor, a Mazda Motor Hungary ügyvezető igazgatója szerint a piacokat egyértelműen a fogyasztói igények mozgatják: a vásárló az, aki igényli a többcsatornás értékesítési modellt és a finanszírozási lehetőségek skálájának szélesítését. Az egyre vevőcentrikusabb hozzáállásnak az értékesítési/szolgáltatási folyamat egészében meg kell valósulnia – tette hozzá.

László Richárd, a Toyota Central Europe – Hungary Country Directora arra hívta fel a figyelmet, hogy a céges flotta-igények egyre inkább a fenntarthatóság irányába mozdulnak el – ez pedig jelentős hatással van a piacra. Kiemelte: komoly kapacitásokat igényel az új technológiák bemutatása, megismertetése: a kereskedők számára is kihívás a változó piaci és szabályozási környezetnek való megfelelés. Ezzel párhuzamosan egyre inkább elvárás, hogy a kereskedők innovatív finanszírozási megoldásokat kínáljanak.

Nagy Norbert, a Kia Hungary elnök-ügyvezetője szerint a vevők az autóvásárlásnál is egyre fontosabbnak tartják igényeik gyors, hatékony teljesítését. Bár az elmúlt években kifejezetten turbulens időket élt a piac, ami minden szereplőre hatással volt, de a folyamat végén a vevői igények kielégítése a cél.

Petr Knap, Együd Tibor, László Richárd, Nagy Norbert, Andrew John Prest, Wachtler Tamás

Andrew John Prest, az AutoWallis Group nemzetközi üzletfejlesztési alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy tapasztalatai szerint a fiatalok egyre később, a húszas éveik közepén szerzik meg a jogosítványukat. A generációk közötti szakadék jó példája a piac és a fogyasztói igények átalakulásának.

A kínai gyártók előretörésével kapcsolatban elmondta: ma még nehéz megmondani, ki az, aki hosszú ideig piacon tud maradni. A helyzet ahhoz hasonlítható, mint amikor a korábbi évtizedekben japán, majd koreai márkák jelentek meg tömegesen az európai piacokon.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója a digitalizáció piaci hatását emelte ki: a vevők egyre több időt fordítanak arra, hogy online információkat gyűjtsenek a megvásárolandó járműről, ezzel párhuzamosan a szalonokban töltött idő is átalakul. Ilyen körülmények között jelent nagy kihívást a vevők megtartása, a törzsvevői kör építése.

Címlapkép forrása: Portfolio