Ez a szerződés akkora, mint a magyar GDP harmada - Brutális összeget fizetnek az NBA-nek

Az új megállapodás 11 szezonra terjed ki a közvetítési jogok tekintetében, és több mint háromszorosa a jelenlegi szerződés értékének. A sport iránti növekvő érdeklődés és a prémium nézettséget bővíteni próbáló média-streaming vállalatok versenye közepette ez nem meglepő lépés.

A 76 ezer milliárd dollár mai árfolyamon számolva 27 664 milliárd forintnak felel meg. Csak hogy ezt az elképesztő összeget el tudjuk helyezni: a magyar GDP összértéke 81 ezer milliárd forint körül lehet 2024-ben.

Vagyis ez az NBA-deal a magyar gazdaság bruttó hazai termék összegének harmadára rúg.

A Reuters hírügynökség emlékeztet arra, hogy a Disney ESPN és az ABC, valamint a Warner Bros Discovery TNT sportcsatornája már régóta, 2002-től illetve 1984-től szolgálják ki az NBA rajongóit.

Az NBA célja egyértelmű: maximalizálni a megtérülést és növelni a liga üzleti értékét. Az új partnerek bevonása ebben kulcsszerepet játszik. Az NBC és az Amazon Prime Video csatlakozása nemcsak friss vért hoz a médiapiacra, hanem új lehetőségeket is nyit meg mindkét fél számára.

A megállapodásokat jól ismerő források szerint az alapszakaszban a hét közel hét napján országos közvetítések lennének. Mint ismeretes, az NBA 30 csapata minden szezonban 1230 mérkőzést játszik.

Mindhárom platformon lesznek playoff-meccsek, míg az Amazon Prime Video az In-Season Tournament otthona lesz. Az Amazon és az NBC felváltva mutatja majd a konferencia-döntőket. Az ESPN minden szezonban egy konferencia-döntőt és az NBA-döntőt közvetíti.

Az ESPN és az NBA közötti megállapodást nem volt könnyű tető alá hozni a lap értesülései szerint. Az ESPN nem volt hajlandó engedni abból a feltételből, hogy kizárólagosan ott lehessen nézni a nagydöntőket minden évben.

Aztán amikor az ABC/ESPN 2,6 milliárd dollárt ajánlott éves szinten ezért, akkor az NBA ezt elfogadta az ESPN kizárólagosságát

(minimálisan alacsonyabb ez a díj az NFL-ben látott 2,7 milliárd dolláros éves díjnál). Az NBC várhatóan 2,5 milliárd dollárt fizet szezononként, míg az Amazon 1,8 milliárd dollárt oszt ki évente.

