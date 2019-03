A Mercedes inkább a BMW-vel együtt lenne sikeres, mint hogy együtt bukjanak el

Nem, én kívánok sok szerencsét maguknak!

Rögtön a beszélgetés elején a jövő volt a fő téma, amivel kapcsolatban Nadella elmondta, szerinte 10 év múlva nem lesz már határ a technológiai és a nem technológiai vállalatok között, a határok teljesen elmosódnak, egyre inkább az a fontos, hogy a cégek a lehető legjobb technológiát szerezzék meg, és arra alapozva a saját világbajnok infrastruktúrájukat építsék ki. Zetcshe ehhez hozzátette, hogy bár a Daimler az autógyártásban jelenleg a legjobbak közé tartozik, de ha 10 év múlva is ugyanúgy működne, mint most, akkor vége lenne. A Daimler elnöke ehhez még hozzátett egy vicces történetet: a német autógyártó vezetői rendszeresen találkoznak startupok képviselőivel, az egyik ilyen találkozó végén a búcsúzásnál a Daimler menedzserei sok szerencsét kívántak az egyik startuppernek, mire az azt válaszolta, hogyUtalva arra, hogy elképesztő kihívásokkal állnak most szemben az autógyártók, és egyáltalán nem evidencia a túlélésük. Zetsche szerint a mostani környezetben már nem csak iparágon belül kell keresni benchmarkokat, mint a prémium autógyártónál a Daimlernek az Audi és a BMW, hanem más iparágak vállalatait is figyelniük kell.

sokkal jobb egy versenytárssal együtt sikeresnek lenni, mint együtt elbukni.

A beszélgetés során egy másik fontos téma az üzleti modellek gyors változása volt. Zetsche szerint fontos az, hogy az átalakulás nem elsősorban felülről lefelé, a szervezeten áterőltetve menjen végbe, hanem az ötletek gyűjtése alulról felfelé történjen, így történik ez a Daimlernél is, így sokkal hitelesebb a transzformáció. Nadella ehhez hozzátette, hogy nem is elsősorban a technológiai környezet átalakulását nehéz lekövetni, hanem a változásokhoz igazítani a vállalatok üzleti modelljét. Nadella ezt a Microsoft példáján keresztül mutatta be: a tech cégnél, mint más iparágak vállalatainál is alaposan szűkültek a marzsok, ami Nadella szerint természetes folyamat, erre azonban úgy reagált a vállalat, hogy termékszegmensek és régiók szerint is új területeket hódított meg, így összességében most jóval nagyobb a vállalat elérhető célpiaca, mint korábban, ezért nem kell félni a marzsszűküléstől, mert a bevételek növekedése bőven kárpótol a profitabilitás csökkenéséért. Zetsche is hasonlóan érvelt, miközben sokan arra számítanak, hogy a globális autópiac a következő években akár zsugorodhat is, a feltörekvő piacokon még mindig van növekedés, vannak tehát olyan területek, amikre érdemes fókuszálniuk a vállalatoknak.Abban mindkét vezető egyetértett, hogy kiemelten fontosak a folyamatos fejlesztések, beruházások, erről Zetsche elmondta, hogy négy éve a Daimler K+F-re évente 8 milliárd eurót költött, tavaly már 14 milliárd eurót. A fejlesztések rendkívül drágák, és mivel egyszerre több fronton zajlanak (önvezetpő autózás, elektromos autózás stb.) ezért egyre inkább partnerségekben gondolkodnak az autógyártók is,ilyen például a legutóbb bejelentett együttműködés a BMW-vel a mobilitási szolgáltatásokban és az önvezető autók fejlesztésében, vagy az, amikor a HERE térképplatformot a Daimler, az Audi és a BMW közösen vásárolta meg. Zetsche szerintNadella egy régi példát hozott a partnerségekre, a Microsoft már régen sem félt az együttműködésektől, hiszen az első Office-t az Apple számítógépeire, a Macekre írták.A jövő nagy iparági trendjeiről szóló blokkban Nadella három fontos trendet azonosított be: egyrészt az adatok, alkalmazások egyre inkább a felhőbe kerülnek át, az 5G mobilhálózatok pedig megfelelően gyorsak lesznek ennek a folyamatnak a támogatásához, a második fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia mindenhol jelen lesz, a harmadik pedig a mixed reality, amelyben minden (készülék) mindennel kommunikál majd. Zetsche szerint az autóiparban (nem túl meglepő módon) az elektromos autó, az önvezető autó és az autómegosztás a legfontosabb téma.

A beszélgetés utolsó részében arról beszélgetett a két cégvezér, hogy milyen a jó vezető. Nadella szerint három fontos ismérve van a jó vezérnek: egyrészt a jó vezető főként nehéz időszakokban azzal tűnik ki, hogy sikerül tiszta viszonyoka teremteni, segíteni abban, hogy megoldódjanak a nehéz szituációk, másrészt az is fontos, hogy a vezető energiát hozzon létre, élvezze és lelkesedéssel végezze a munkáját, a harmadik fontos dolog az, hogy bármilyen körülmények között sikereket érjen el. Zetsche szerint sok az olyan vezető, akinek erős víziója van, de nem foglalkozik mással, pedig kiemelt jelentőségű a csapatmunka. Nadella a Microsoft vezérigazgatójaként azt tanulta meg, hogy világ sokszereplős, és nagyon fontos az, hogy az egyes szereplőkkel, például a vevőkkel, patrtnerekkel, az állammal való kapcsolatok kiegyensúlyozottak legyenek. Zetsche számára a Chryslerrel való szakítás volt tanulságos.