Meglódult a budapesti albérletpiac, havi 100 ezer alatt már szobát sem nagyon találni a belvárosban

Meglódult a budapesti albérletpiac júniusban: az év első felében még visszafogott kereslet a nyár elejére látványosan élénkült, főként a külföldi diákok lakáskeresésének köszönhetően – derül ki a Rentingo legfrissebb albérletpiaci elemzéséből.

Míg a ponthatárokat hivatalosan csak július 23-án hirdetik ki, a Budapestre érkező külföldi diákok már júniusban nagy számban megjelentek az albérletkereső platformon, ami az Erasmus-program beutazási részének a helyreállására utalhat. Az elmúlt két hétben újabb lökést adott a keresletnek, hogy július elején a hazai felsőéves hallgatók is elkezdték a lakáskeresést az új tanévre.

A keresleti oldal lassú gyógyulása az év elején indult, és júniusra ért el odáig, hogy a bérbeadók idén először érezhetően emelni tudták a díjakat:

a múlt hónapban átlagosan 256 ezer forintért kínálták kiadó lakásukat Budapesten.

A bérlők fizetőképessége az év eleji mélyponthoz viszonyítva 6 százalékkal javult nyár elejére, azonban a kínálati és keresleti árak közötti különbség most is jelentős – júniusban 14 százalék volt. A bérbeadó platform elemzésében arra is rávilágít, hogy bár a budapesti albérletpiac legolcsóbb terméke a szoba,

a főváros belső kerületeiben már ritkán lehet havi 100 ezer forint alatt kiadó szobát találni.

A Rentingo szerint a jelenlegi piaci dinamikát rövid távon nem befolyásolja a kormány által bejelentett, és szeptemberben induló Otthon Start Program, amely 3 százalékos lakáshitelt kínál az első lakásukat vásárlók számára. Budapesten a hosszú távú hatás is csak mérsékelt lehet: az önálló lakásvásárláshoz szükséges jelentős önerő miatt a bérlők többsége várhatóan továbbra is az albérletpiacon marad. Az év első felének stagnálását követően 2025 második félévében lassan emelkedő bérleti díjakra számíthatnak az albérletpiac szereplői.

