Purhabbal kezdtek, most az utasszállító repülőgépek konyhablokkjait készítik

Folyamatosan kerestük az új lehetőségeket: volt egy légi-ipari beszállításunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy érdemes ezen a területen is terjeszkednünk. Egy kutatás-fejlesztési pályázat keretében tudtunk egy speciális célgépet kifejleszteni, ezzel elkezdhetjük a gyártást

Olyan fejlesztési lehetőséget kerestem, amely képes a céget új növekedési pályára állítani, hogy ez sikerül-e, az majd kiderül

"Amikor elindultunk, négyen voltunk, jelenleg 14-en dolgozunk a cégnél, de idén legalább 40-50 embert szeretnénk felvenni" - mondta a Portfolio-nak, a. A túlnyomóan kötőelemek kereskedelmével foglalkozó társaság 2008-ban alakult, a jelenlegi cégvezető és párja 2010-ben vásárolta meg.Purhab, szilikon, csavar, ez volt a fő kereskedési irány, idén pedig utasszállító repülőgépek konyhablokkjait kezdik gyártani. Ehhez egy egykori bútorgyár épületegyüttesét vásárolták meg, ahol már zajlanak a felújítási munkák. A beruházáshoz szükséges költségeket önerőből, pályázati forrásból és hitelből teremti elő a cég.- jegyezte meg, hozzátéve, hogy nincsenek könnyű helyzetben a magyar kkv-k: olyan kihívásokkal kell szembenézniük, mint a termelékenység növelése, a munkaerőhiány vagy a versenyképesség javítása.- jegyezte meg. Szerinte a siker titka az, hogy merni kell nagyot álmodni: ha már megvan, mi is a cél, csak a megvalósításhoz vezető utat kell megtalálni, amelyben egy megbízható pénzintézet sokat segíthet."Széles a termékpalettánk, igyekszünk kielégíteni az igényeket: van, akinek a napi likviditás biztosításához van szüksége segítsége, más nagyobb beruházást tervez. Ebben tudunk segítséget nyújtani, biztosítani a gördülékeny ügyintézést, a rugalmasságot" - mondta, a kiskunhalasi"2014 óta vagyunk az OTP Bank ügyfelei, olyan ajánlattal álltak elő, hogy sikerült rávenniük bennünket, hogy váltsunk bankot. Nem bántuk meg. Az OTP Business Nagykövet Programra is a fiókvezető hívta fel a figyelmünket, és sokat profitálunk abból, hogy bekerültünk a programba: több üzleti kapcsolat is született a rendezvények során" - tette hozzá Nagy Viktor.