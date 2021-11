A flottákat sem kíméli az autóipar globális csúszása

Portfolio 2021. november 22. 07:00

Az autóiparban tapasztalható csúszások a flottakezelőket sem kerülik el. A chiphiány és egyéb beszállítói problémák miatti gyártáslassulás következtében az, aki most rendel új autót, vagy frissítené a flottáját, azzal számolhat, hogy 2022-ben a legtöbb márkánál akár 6-9 hónapot meghaladó szállítási idővel kell kalkulálnia, de van olyan márka is, ahol 2023-ra igazolják vissza megrendelését, így jóval nagyobb rugalmasságra van most szükség az ügyfelek oldaláról is az ideális vagy átmeneti megoldások megtalálása érdekében. A finanszírozás ugyanakkor továbbra is rendelkezésre áll, olyannyira, hogy a legkisebb cégek is jól járhatnak a flottakezeléssel és az operatív lízinggel.